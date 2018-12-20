Прославленного журналиста Spiegel уволили из журнала за фейки

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В журнале пытаются понять масштаб фальсификаций автора

Автор немецкого журнала Spiegel, лауреат многих журналистских премий Клаас Релотиус сознался, что сочинял фейки. Из журнала его уволили. Прославленный журналист придумывал множество деталей для своих историй, яркие цитаты из несуществующих интервью, в его историях фигурировали несуществующие персонажи.

Клаас Релотиус "фальсифицировал статьи в грандиозных масштабах и даже придумывал героев", - говорится в редакционной статье на сайте Spiegel, опубликованной в среду.

Выдумки содержатся в нескольких репортажах журналиста, в том числе материалах, отмеченных наградами, добавили в редакции журнала. Как признался журналист, придуманные факты и комментарии содержатся в 14 его репортажах. В редакции полагают, что таких материалов может оказаться больше.

Среди материалов с фейками оказались статьи "Последний свидетель" - об американце, который присутствует на смертной казни в роли свидетеля, "Дети львов" - о двух иракских детях, похищенных боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, в том числе в России), и "Номер 440" - о заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Все эти тексты были номинированы на престижные награды, за некоторые Релотиус получил призы.

Журнал Spiegel - один из старейших и самых престижных на планете. Основанный в 1947 году, сегодня Spiegel выходит тиражом около 725 тыс. печатных экземпляров, в интернете журнал каждый месяц читают около 6,5 млн человек. Журнал известен длинными и подробными репортажами и расследованиями.

В редакции назвали признание Релотиуса "низшей точкой в 70-летней истории журнала".

Мексиканский провал

33-летний журналист начал свою карьеру в Spiegel внештатным сотрудником в 2011 году.

За семь лет работы в журнале Релотиус написал около 60 статей. Многие из них правдивы, настаивает он.

В 2014 году Релотиус получил награду Си-эн-эн как лучший репортер. В 2013-м, 2015-м, 2016-м и 2018-м годах журналисту вручали престижную премию Deutscher Reporterpreis. Помимо Spiegel, он сотрудничал со многими другими престижными журналами.

Точку в блестящей карьере молодого автора поставила командировка в США. Релотиусу и его коллеге Хуану Морено поручили написать о мексиканских мигрантах и о том, как к ним относятся в США.

После того как Морено увидел Релотиуса в деле, у него появились подозрения по поводу его работы. Он довел их до редакторов, но те не прислушались, и совместная статья была опубликована в ноябрьском номере журнала.

Тем временем Морено начал собственное расследование. Для работы над следующей статьей он снова поехал в США и организовал встречу с двумя людьми, на которых Релотиус обильно ссылался в своей статье.

Оказалось, что эти источники вообще никогда не встречались с журналистом, то есть их слова Релотиус выдумал от начала до конца.

Он выдумал плакат с надписью "Мексиканцам вход запрещен", который якобы видел в Миннесоте. Сочинил Релотиус и большую часть своего материала о сирийском мальчике - этот его текст незадолго до скандала был отмечен жюри одного из немецких журналистских конкурсов за прекрасный стиль.

Релотиус уволился из Spiegel. В журнале полагают, что фейки могли содержатся и в статьях, которые он писал для других СМИ.

Сам журналист сказал коллегам, что "болен и нуждается в помощи". Более развернутых публичных комментариев он пока не делал.