Вор в законе Ражден Питерский получил 45 лет тюрьмы в США

Правообладатель иллюстрации Government exhibit Image caption Ражден Шулая был приговорен к 45 годам заключения

В манхэттенском федеральном суде приговорен к 45 годам тюрьмы 41-летний вор в законе Ражден Шулая, он же Ражден Питерский, он же Рома.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка характеризовала щуплого Шулаю как "главного босса восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США" и требовала для него 65 лет лишения свободы.

Судебный отдел надзора, который дает судьям рекомендации по приговорам, заключил, что Шулае вообще полагается пожизненный срок.

Судья Лоретта Преска, казалось, была солидарна с этими рекомендациями, поскольку заметила перед вынесением приговора, что Шулая явно не испытывает раскаяния и вряд ли исправится в заключении, поэтому единственный способ оградить от него общество - это продержать его за решеткой как можно дольше.

Тем не менее судья ограничилась 45-ю годами, из которых по закону будет вычтено около 15% за минимально примерное поведение. Так что Шулая выйдет на свободу в 70 с небольшим лет и будет депортирован в Россию, которую он покинул в 2010 году. Один из его знакомых сообщил вашему корреспонденту, что Шулая бежал с родины, опасаясь покушения.

По словам прокуроров, он провел следующие три года в Европе, в частности, в Германии и был коронован (получил статус вора в законе) в Италии.

Как писала судье прокуратура в преддверии приговора, в 2014 году, вскоре после прибытия в США, Шулая вступил в конфронтацию с соперничающей группировкой, состоявшей в основном из армян.

Сопровождаемый своими приближенными Зурабом Джанашвили, который потом даст против него показания на суде, и Мамукой Чаганавой, и примерно 20 другими сообщниками, Шулая явился в бруклинскую биллиардную и сцепился с группой соперников. Тех было меньше. К тому же у Шулаи и его команды были при себе четыре ствола.

Шулая и его команда отлупили соперников киями, разорвали на них одежду и оттащили в офис на втором этаж, где Шулая орал на них, размахивая оружием. После потасовки Шулая озлобился на собственного племянника и избил его в том же офисе пистолетом, а потом напал на члена своей преступной организации Николоза Джикию, обвинив его в том, что тот забрал часы у одного из поверженных противников.

По прозвищу Пельмень

Продолжая перечень насильственных актов, которые они вменяют Шулае, прокуроры описывают сцену в русском ресторане, где Шулая и его сообщники встретились в 2015 году с Алексеем Цветковым по прозвищу Пельмень. Последний был осужден летом на другом процессе и дожидается приговора, который будет вынесен ему в январе.

Среди прочего, Цветков торговал наркотиками и должен был делиться прибылью с Шулаей. Шулая налетел на Цветкова в туалете, обвинил его в сокрытии доходов от наркотиков и несколько раз ударил по лицу. Во время экзекуции Чаганава стоял слева от Шулаи с ножом в правой руке, рассказал на процессе тайный осведомитель Александр Куценко, работавший менеджером в подпольном игорном доме группировки на Брайтон-Бич.

Некоторое время спустя Цветков посетил день рождения Шулаи, который справляли в ресторане "Романофф" (бывшем "Распутине"). Шулая был в рубашке, которая его веселила, потому что на ней были восьмиконечные звезды, выглядевшие как воровские. На суде прокуратура предъявила присяжным фотографию, на которой Шулая в этой рубашке и Цветков были изображены вместе. Цветков преподнес ему в тот вечер внушительного вида арбалет с оптическим прицелом.

Летом прошлого года Шулая сотоварищи взял курс на Лос-Анджелес, где у него была стрелка с главой армянской оппозиции, вором в законе Арменом Казаряном. По дороге они заехали в Лас-Вегас, где, по их сведениям, находился в тот момент российский хакер, у которого имелись программы для обмана игорных автоматов. Шулая рассчитывал заработать на этих аферах "миллионы или миллиарды долларов".

Люди Шулаи нашли хакера в одном из казино, представились секьюрити и отвели в номер отеля к Шулае, который долго его не выпускал и в конце концов вынудил сгрузить искомые программы и коды с помощью специально купленных роутеров. Похищенного отпустили с миром. Шулая был арестован в Лас-Вегасе, и отношения с вором Казаряном так и остались невыясненными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шулая был арестован в Лас-Вегасе, где он пытался раздобыть программы для обмана игровых автоматов

Описания подобных эпизодов занимают десятки страниц, они подкрепляются прослушками, видеозаписями (в том числе из собственного мобильника Шулаи) и показаниями тайных осведомителей. Таким образом, Шулая поступил опрометчиво, когда в феврале прокуратура предложила ему 20 лет, если он признает себя виновным. Это было первой его ошибкой из многих.

Все арестованные члены его бригады признали себя виновными в обмен на смягчение приговора. Перед присяжными предстали лишь Шулая и его правая рука, бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Автандил Хурцидзе. Их процесс длился в июле две недели и закончился обвинительным вердиктом.

Хурцидзе был приговорен уже в конце сентября и получил 10 лет. Шулая же изо всех сил оттягивал дату вынесения приговора, все больше настраивая против себя людей, от которых зависела его судьба. Он засыпал суд бесконечными ходатайствами, написанными на подозрительно грамотном английском языке и явно отправленными не из бруклинской федеральной тюрьмы MDC, в которой он содержался.

Последнее слово

Адвокат Шулая Энтони Секутти, с которым он постоянно ругался, развил бурную деятельность: съездил с благословения суда в Санкт-Петербург, опросил учителей Шулаи, его юную дочь, мать и друзей и вернулся со слезными историями о тяжелом детстве и юности своего подзащитного, которого в 12 лет похитили за выкуп, а в 28 - ранили выстрелом.

За день до вынесения приговора судья получила письмо от бруклинского адвоката Игоря Наймана, который извещал ее, что Шулая только что нанял его своим защитником, называл Секутти "бывшим адвокатом" Шулаи и просил в очередной раз отложить церемонию, поскольку в среду ему предстоят похороны родственника.

В среду маленький лысый Найман сидел по правую руку от Шулаи, оживленно беседовал с ним по-русски и на чистом английском языке просил судью перенести приговор и провести еще одно слушание дела.

Судья отказала и предложила Шулае сказать последнее слово.

Тот начал подниматься с места, но слева к нему бросился Секутти, который заклинал его ничего не говорить. В кои-то веки Шулая его послушал и ограничился словами: "Я не знаю, что сказать. Спасибо!".

Судья распорядилась изъять у Шулаи в доход государства 2,2 млн долларов и приказала ему выплатить компенсацию в сумме 550 тысяч долларов американскому инвалиду, которого обворовала его сообщница Назо Гаприндашвили, работавшая у потерпевшего сиделкой. Похищенным Гаприндашвили делилась с Шулаей.