Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Приверженцы церкви Московского патриархата устроили стояние у здания Верховной рады в знак протеста против переименования УПЦ

Верховная рада Украины проголосовала за закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата, имеющую статус самоуправляемой части Русской православной церкви, изменить название, прописав в нем принадлежность к РПЦ.

Против принятия этого закона резко выступали представители церкви Московского патриархата, а также несколько сотен участников молитвенного стояния у стен Верховной рады.

Ожидается, что после переименования Украинская православная церковь будет называться Русской православной церковью на Украине.

Переименования церкви добивались и сторонники создания на Украине автокефальной православной церкви, чей учредительный собор состоялся на днях в Киеве.

Однако глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил Би-би-си, что его церковь не будет менять название.

Смена названия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Объединительный собор в Киеве, на котором решался вопрос о создании независимой от России, автокефальной церкви, съехались люди со всей Украины

Принятый украинским парламентом законопроект обязывает церкви, входящие в структуру религиозных организаций, центр которых располагается на территории "государства-агрессора", отражать этот факт в своем уставном названии.

Единственным государством, которое, согласно действующему на Украине законодательству, признано совершившим военную агрессию против Украины и оккупировавшим территорию Украины, является Российская Федерация.

Депутаты Рады во время рассмотрения законопроекта не скрывали, что главная цель этого документа - переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

Официальное, закрепленное в уставе название этой церкви, имеющей статус самоуправляемой церкви в структуре РПЦ, звучит как "Украинская православная церковь".

На это название претендуют многие сторонники созданной в субботу Православной церкви Украины, созданной путем объединения непризнанных церквей Киевского патриархата, автокефальной церкви и присоединившихся к ним двух епископов церкви Московского патриархата.

Субботний собор, на котором создали Православную церковь Украины, в РПЦ назвали неканоничным сборищем, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к главам других православных церквей мира призвал их не признавать эту церковь.

"Стреляете в русский мир"

Принятый Верховной радой Украины закон предписывает церкви, чей центр управления находится на территории России, на протяжении четырех месяцев отразить этот факт в своем названии.

Выступавший с трибуны парламента депутат Александр Бригинец допустил, что новым названием УПЦ МП станет "Русская православная церковь в Украине".

Если церковь не переименуется добровольно, положения ее устава относительно названия, автоматически станут недействительными, гласит текст закона.

Документ предусматривает единственное ограничение на такую церковь: ее представители не будут допускаться в соединения вооруженных сил и других военных формирований Украины.

"Представитель государства-агрессора может психологически влиять на наших воинов, а нам бы этого не хотелось", - заявил с трибуны парламента депутат Александр Бригинец.

Другие сторонники этого закона во время обсуждения документа несколько раз напомнили, что предстоятель РПЦ Кирилл недавно присутствовал на заседании коллегии министерства обороны России.

Это, по их мнению, однозначно свидетельствовало о поддержке Русской церковью военных действий на территории Украины, о причастности к которым российской армии заявляют в Киеве.

"Нажимая на зеленую кнопку (голосуя за этот закон), вы стреляете в русский мир в Украине", - заявил другой член парламента Игорь Мосийчук.

"РПЦ на Украине, точнее УПЦ"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Прихожане церквей Московского патриархата опасаются, что новый закон станет поводом для дискриминации против них

Против принятия закона о переименовании выступали в самой церкви Московского патриархата: этот шаг здесь называли проявлением дискриминации верующих УПЦ МП.

В церкви утверждают, что являются независимой религиозной организацией, в доказательство этому приводя соответствующие положения своего устава.

Об этом же, правда, оговорившись, упомянул в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"РПЦ на Украине, точнее УПЦ была полностью независимая, связь была только духовная", - заявил он.

Кроме того, противники принятого в четверг закона заявляли, что он является частью предвыборной кампании Петра Порошенко и в перспективе способен стать причиной серьезного гражданского конфликта внутри Украины.

Возле стен парламента против принятия этого закона протестовали несколько сотен верующих УПЦ МП.

Еще один закон

Ожидается, что в четверг украинский парламент может приступить к рассмотрению еще одного резонансного законопроекта на церковную тематику.

Его инициаторы предлагают уточнить процедуру перехода религиозной общины из одной церкви в другую, а именно четко прописать, что это решение принимается путем внесения изменений в устав общины, и проголосовать за него должно большинство присутствующих на собрании общины.

Эти нововведения стали актуальными после создания независимой от РПЦ Православной церкви Украины: ее сторонники заявляли, что перейти в нее может большая часть общин УПЦ МП, но для этого им недостает прописанного механизма таких переходов.

В самой УПЦ МП заявляют, что украинские силовые органы оказывают на ее представителей давление с целью побудить их к переходу в новосозданную "неканоническую", по их словам, церковь.

Противники нового закона указывают, что он способен "поставить на поток механизм захвата храмов" на Украине.