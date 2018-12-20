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Президент России Владимир Путин в 14-й раз провел большую ежегодную пресс-конференцию, ответив за 3 часа 45 минут на 61 вопрос. Русская служба Би-би-си выбрала наиболее примечательные высказывания президента России - об украинских моряках и церкви, о "поваре Путина" и "ЧВК Вагнера", а также о рэперах и женитьбе.

Об украинских моряках

"Что касается будущего украинских военнослужащих, то их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет на самом деле, но, слава богу, этого не случилось. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать".

"Господин Медведчук по поручению [президента Украины Петра] Порошенко постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе".

Путин сказал это, отвечая на вопросы о возможном обмене украинских моряков. В московском СИЗО содержится 21 военнослужащий, моряки были захвачены при попытке прохода украинских судов через Керченский пролив. Виктор Медведчук - украинский политик, Путин - крестный отец его дочери. Российский президент впервые сообщил о том, что Медведчук приезжал в Москву обсуждать судьбу моряков.

"Кстати говоря, вот рыбаков наших ведь захватили. Они не входили в пятикилометровую зону, их захватили в общем море. Тем не менее, захватили, капитана до сих пор держат. И ваш канал об этом не чирикает, спокойно, как будто так и надо".

Так Путин ответил на вопрос журналистки телеканала Euronews об ограничении Россией судоходства в районе Азовского моря. Он напомнил, что в марте российское рыболовецкое судно "Норд" было арестовано украинскими пограничниками. Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют по статье "нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны".

Об украинской церкви

"Не нравится Московский приход - будет Стамбульский приход".

На Украине в декабре была создана единая поместная Украинская православная церковь. Митрополитом Киевским и всея Украины избран Епифаний Думенко, в январе он отправится в Константинополь, где по окончании совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем получит томос об автокефалии.

"Может, об этом мало кто знает, но это была фактически полностью независимая церковь. Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была - духовная, упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турецкого патриархата - там и назначения, очень много, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Я думаю, что это главный побудительный мотив, ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона".

О планах США выйти из ДРСМД

"Сейчас [США] делают еще один шаг - выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность".

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из ДРСМД. Его советник Джон Болтон посетил Москву и повторил обвинения в нарушении договора со стороны России. Путин отвергает эти обвинения. На пресс-конференции он рассуждал об угрозе гонки вооружения и даже ядерной войны.

"Это все на грани возможной ошибки, это ужасно, до этого нельзя доводить. Тем не менее, такая идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует! Ну, из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен ее знает, она в ядерном или неядерном, пойди там разберись. Это же очень опасная вещь! И все это муссируется, обсуждается, и это опасно".

О выводе американских войск из Сирии

"В этом да, Дональд прав, и я с ним согласен".

Так Путин прокомментировал заявление президента Трампа о победе США над "Исламским государством" (группировка запрещена в России), сделанное накануне.

"Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют".

О Пригожине и "ЧВК Вагнера"

"Они люди военные, находятся в разных званиях - других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, их дело, и здесь ничего страшного нет, это вот такая политическая возня у нас происходит. Есть даже такое понятие - безопасное питание, мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем".

Президент России отвечал на вопрос журналиста "Новой газеты" Ильи Азара о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, которого в СМИ прозвали "поваром Путина" и связывают с частной военной компанией Вагнера, участвовавшей в боевых действиях в Сирии и на Украине. Пригожин находится под санкциями США.

"Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают: все должны оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек".

"Теперь по поводу присутствия их где-то за границей. Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты".

Как рассказывала Би-би-си, российские наемники из "ЧВК Вагнера" после участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии с начала 2018 года выполняют задачи в Судане, Центральноафриканской республике, а в ближайшее время могут отправиться и в Ливию. Деятельность частных военных компаний не регламентирована российским законодательством. В уголовном кодексе есть статья о наемничестве.

О Марии Бутиной

"Я не понимаю, в чем она там может признаться, потому что никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила, даже сама, под влиянием угроз, отсидки там 12-15 лет".

Россиянка Мария Бутина была арестована в США в июле. Ей инкриминируют преступный сговор с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте. В декабре Бутина признала, что ее действия были частью сговора, направленного на установление неофициальных контактов с американцами, которые могут оказывать влияние на политику США. Путин впервые комментирует дело Бутиной после признания ею вины.

О стагнации и Кудрине

"Смотрите, рост экономики на один процент в год за определенный период времени. Во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович [Кудрин] был вице-премьером российского правительства. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят".

Путина попросили прокомментировать заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что экономика России уже 10 лет растет в среднем всего на один процент, и это стагнация. В конце ноября Кудрин сказал, что таких низких показателей не было со времен Второй мировой войны, и что Россия попала "в серьезную застойную яму". В следующей фразе Путин смягчил свою оценку деятельности Кудрина.

"Я с большим уважением отношусь к Алексею Леонидовичу, это мой товарищ, и он хороший специалист, я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям, он надежный специалист, хороший".

О наказании за неуважение к власти

"Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства - практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете".

На прошлой неделе в Госдуму был внесен пакет законопроектов о штрафах и административном аресте на срок до 15 суток за публикацию в интернете материалов, которые "в неприличной форме выражают неуважение" к обществу, государству, официальным символам России и органам власти. Авторы - двое сенаторов и депутат Госдумы. Это первый комментарий Путина на этот счет, в котором он фактически изложил содержание пояснительной записки к законопроектам.

О запрете концертов рэперов

"Я недавно, вы видели, был на юбилее Темирканова, ему 80 лет исполнилось. Он сказал, в общем, обычную вещь, но все-таки правильную: искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, низменным интересам и низкому профилю культуры. Сама культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень. Конечно, за это нельзя хватать, не пущать и наказывать. Это неверно".

О том, что Путин считает бесперспективным метод "хватать и не пущать" рэперов, он сказал еще на прошлой неделе на заседании совета по культуре и искусству. А теперь он не согласился с мнением журналистки Интерфакса Ксении Головановой о том, что государство не должно вмешиваться в жизнь музыкантов.

"Мы что, хотим деградировать, что ли? Кто-то хочет пропагандировать наркотики, пусть пропагандирует. Мы не должны этого делать, и поощрять это ни в коем случае нельзя, и смотреть на это безучастно тоже нельзя. Другое дело, что нужно противодействовать по-другому этим тенденциям. Или у нас стало модным как-то пропагандировать суицид среди молодежи. Ну и что, пойдем сейчас все и повесимся, что ли? Чур, я не первый, вы тогда первые будете".

О необходимости повышать пенсионный возраст

"Как ни объясняй, когда конкретного человека это касается - это не вызывает восторга, я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика - и справа, и слева, но то, что делалось слева - мы знаем: своей экономической политикой в свое время развалили по сути дела Советский Союз, а потом в 90-е годы чуть не развалили Россию. У нас не было бы Российской Федерации, у нас была бы какая-нибудь Московия".

Один из журналистов предложил Путину подумать над отменой решения о повышении пенсионного возраста. Путин сказал, что если реформу не проводить сейчас, то она больнее ударит по россиянам в дальнейшем.

О том, почему не встречается с губернаторами, победившими вопреки его воле

"Только что завершились, в прошедшее воскресенье, выборы во Владивостоке, поэтому и встреч не было. Они будут".

Так Путин ответил на вопрос журналиста Юрия Абумова из Хакасии. Как писала Би-би-си, президент вопреки сложившейся практике после выборов не принял трех губернаторов, которые обыграли предложенных Путиным кандидатов.

О планах на женитьбу

"Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Будем считать, что я на второй вопрос ответил. Но, конечно, как порядочный человек я должен буду жениться".

Так Путин ответил на вопрос о том, намерен ли он жениться. Перед этим он уточнил у спросившего его об этом журналиста, женат ли он сам.