В желудке змеи обнаружена неизвестная науке рептилия

Правообладатель иллюстрации Campbell et al./Journal of Herpetology Image caption Загадочная змея

Останки новой, неизвестной науке змеи были обнаружены в пищеварительном тракте кораллового аспида, выловленного в Центральной Америке.

Дополнительную пикантность сенсационному открытию придает тот факт, что аспид был пойман 40 с лишним лет назад на юге Мексики местным фермером - и все эти годы содержимое его желудка простояло заспиртованным в банке.

Коралловые аспиды - род ядовитых змей, известный своей яркой окраской из черных, желтых и красных колец. Их рацион состоит преимущественно из мелких ящериц и змей, земноводных и крупных насекомых.

Поэтому, обнаружив в 1976 году в желудке аспида другую змею, американские ученые поначалу не удивились - пока несколько десятилетий спустя не попытались выяснить, что это за пресмыкающееся.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Коралловые аспиды известны своей яркой окраской

Тут-то и выяснилось, что оно не соответствует ни одному из известных науке и описанных видов. В частности, в нижней части хвоста биологи обнаружили крупные неразделенные пластины, гемипенис (репродуктивный орган самцов змей) оказался необычной формы, а череп змеи - более вытянутым, чем у известных родственных видов.

Сделавшие это открытие ученые Техасского университета дали загадочному виду соответствующее название - Cenaspis aenigma, что переводится как "загадочная змея на ужин" (cena - ужин, aspis - змея, aenigma - загадка).

Это довольно небольшая змея однородного светло-коричневого цвета. Описанный экземпляр - взрослый самец, его длина - всего 258 мм.

Пока что обнаруженный, полупереваренный экземпляр - единственный известный представитель нового вида. Ученые подчеркивают, что для его более точного описания и классификации нужно будет отловить его живого представителя.

Правообладатель иллюстрации Campbell et al./Journal of Herpetology Image caption Так, по мнению ученых, полупереваренная змея выглядела при жизни

Судя по некоторым характеристикам скелета, большую часть времени змея проводит под землей, а ее ближайшими родственниками являются слепые неядовитые змеи, живущие в Южной Америке и некоторых странах Карибского бассейна и питающиеся преимущественно червями.

Если это действительно так, и вид живет в основном под землей, это может объяснить, почему его представители не попались на глаза ни одной из многочисленных научных экспедиций.

Однако на брюхе змеи обнаружены странные цветные отметки, не характерные для других видов, а зубы и устройство челюстей позволяют предположить, что загадочная рептилия питалась и твердой пищей вроде крупных насекомых и членистоногих.