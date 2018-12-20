Участник тюменской "банды ФСБ" осужден на 24 года за семь убийств

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Уральский окружной военный суд вынес приговор одному из участников группы киллеров, работавших в региональном управлении ФСБ. Бывший оперативник Алексей Коротков признан виновным в 13 особо тяжких преступлениях, среди которых семь убийств, кража, разбой и мошенничество.

Короткова приговорили к 24 годам в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Осужденный - единственный из фигурантов дела, который пошел на сделку со следствием и дал признательные показания: изначально ему предъявляли всего один преступный эпизод, но он сознался в семи. Взамен прокуратура не стала просить для бывшего сотрудника ФСБ пожизненный срок.

Остальные обвиняемые отрицают свою вину, либо скрываются. Один умер в СИЗО.

По версии следствия, все преступления Коротков совершал в качестве члена группы из трех сотрудников Федеральной службы безопасности, полицейского и тренера по самбо. С 2008 по 2017 год банда вела преступную деятельность в Тюмени.

Основателем и лидером банды, как считает следствие, был капитан ФСБ Владимир Гилев. Он был снайпером и несколько раз ездил в командировки на Северном Кавказе. Гилев покончил с собой в СИЗО в прошлом году.

Кроме него, по версии следствия, в банду входили Коротков, прапорщик ФСБ Евгений Гладких, полицейский Сергей Зозуля (скрылся от следствия, находится в международном розыске), а также тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков.

Как пишет "Новая газета", Коротков участвовал в первом убийстве, которое банда совершила в конце декабря 2008 года. Вместе с Гилевым и Гладких они ворвались в загородный дом тюменского предпринимателя Дмитрия Клованича.

Полицейский Зозуля подсказал участникам банды, где живет бизнесмен, которого подозревали в причастности к обнальному бизнесу. Преступники забрали у Клованича ноутбук, в котором хранились ключи доступа к банковским счетам, связали, вывезли в лес и застрелили.

Двумя годами позже Коротков участвовал в другом убийстве. Предприниматель из Тюмени (его имя не раскрывается в материалах следствия) попросил Гилева и Короткова "разобраться" с уголовным делом за махинации с налогами, которое на него завели. За это он пообещал участникам банды 600 тысяч рублей.

Двое взяли деньги, но никак предпринимателю не помогли. Когда бизнесмен потребовал вернуть сумму, на встречу с ним Гилев и Коротков привели рабочего из Таджикистана, которого перед этим переодели, связали и положили в багажник машины. Мужчину представили как посредника, которому якобы были переданы деньги - и который якобы их присвоил. После этого преступники застрелили рабочего.

Как сообщал следствию Кобылин, сотрудники ФСБ заставили предпринимателя заплатить им еще 10 млн рублей.

В 2016 году, как сообщает "Новая газета", в тюменском садовом товариществе "Плодовое" дачнику обстреляли окна в доме. Незадолго до этого он поссорился с другим дачником, родственником Короткова.

Приехавшие на место происшествия полицейские идентифицировали пули. Экспертиза вывела на владельца оружия - лейтенанта тюменского ФСБ и служащего отдела по сопровождению оперативных мероприятий Короткова. За ним и другими членами банды следили еще несколько месяцев. Короткова и Гладких задержали в апреле 2017 года. Затем - Владимира Гилева и Александра Кобылина.

Во время судебных прений в своем последнем слове Коротков заявил, что не отказывается от показаний. "Что совершено, то совершено. Ответственность за это осознаю, раскаиваюсь и готов нести наказание", - говорил он.