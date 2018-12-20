США предъявили обвинения связанным с разведкой китайским хакерам

Правообладатель иллюстрации FBI

Минюст США предъявил обвинения двум хакерам, предположительно связанным с китайской разведкой. По версии следствия, они атаковали больше 45 компаний за последние 10 лет. Обвиняемые американскими властями китайцы остаются на свободе.

Обвинения против двух граждан Китая выдвинула прокуратура южного округа Нью-Йорка. В заявлении, которое прокурор Джеффри Берман подал в суд Манхэттена, говорится, что Чжу Хуа и Чжан Шилун официально работали в компании под названием Huaying Haitai в Китае.

На самом же деле, как утверждают гособвинители, Хуа и Шилун входили в хакерскую группировку APT10 и действовали в сотрудничестве с министерством государственной безопасности Китая. Группировка также известна под названиями Red Panda, Stone Panda и CVNX.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Замгенпрокурора Розенштейн потребовал, чтобы Китай прекратил свои незаконные действия

"Возмутительно, что американские компании и правительственные учреждения потратили годы на исследования и доллары на развитие своей интеллектуальной собственности, в то время как обвиняемые просто украли ее и получили бесплатно. Как нация, мы не допустим, чтобы такое наглое воровство осталось без контроля", - сказал Берман.

По словам замгенпрокурора Рода Розенштейна, хакеры предоставили китайской разведке доступ к конфиденциальной деловой информации. "Это прямой обман и кража, и это дает Китаю несправедливое преимущество за счет законопослушных предприятий и стран", - отметил он.

Дело хакеров расследовало ФБР. По данным американского следствия, по крайней мере с 2006 по 2018 год Хуа и Шилун взламывали компьютеры с целью кражи интеллектуальной собственности, а также конфиденциальной деловой и технологической информации. В частности, они атаковали:

не менее 45 коммерческих и оборонных предприятий как минимум в 12 американских штатах;

серверы компаний, предоставляющих услуги вычислительных центров и хостинг, а также их клиентов (и коммерческих, и государственных) как минимум в 12 странах, включая США, а также Великобританию, Бразилию, Канаду, Финляндию, Францию, Германию, Индию, Японию, Швецию, Швейцарию и ОАЭ. Какие именно компании пострадали от действий хакеров, в документе прокуратуры не уточняется, но говорится, что жертвами стали компании, занимающиеся авиационными, космическими и спутниковыми технологиями, а также предприятия, работающие в сфере фармацевтики и в области добычи нефти и газа;

государственные органы США: в частности, хакеры взломали компьютерные системы ВМС США и похитили личную информацию более чем 100 тысяч человек, включая их имена, номера страховок, телефоны, адреса электронной почты, даты рождения, информацию о зарплатах. Всего хакеры скомпрометировали 40 компьютеров. Также они атаковали компьютеры, связанные с лабораторией реактивного движения НАСА;

Хуа и Шилуна американские власти обвиняют в заговоре для проведения кибератак, в заговоре с целью совершения мошенничества, а также краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Глава ФБР Кристофер Рэй признал, что обвиняемые граждане Китая находятся "вне юрисдикции США".

В совместном заявлении госсекретаря Майка Помпео и секретаря департамента внутренней безопасности Кирстен Нильсен говорится, что США обеспокоены нарушением Китаем своих обязательств по отказу от проведения или поддержки кибератак.

"США примут надлежащие меры для защиты наших интересов", - отмечается в заявлении.