Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале, сообщил президент Дональд Трамп. Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом. Накануне Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.
О грядущей отставке Мэттиса Трамп объявил в "Твиттере".
"Генерал Джим Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал президент. - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в том. что касается приобретения новой боевой техники".
При этом в письме на имя президента сам Мэттис просит не о выходе на пенсию, а об отставке.
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"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды совпадают с вашими больше, я считаю, что будет правильным уйти с поста. Последним днем моей службы будет 28 февраля 2019 года, дата до которой есть время найти сменщика и подтвердить его назначение", - написал министр обороны.
Объявление об отставке министра обороны прозвучало на следующий день после того, как Трамп сообщил о победе над группировкой "Исламское государство" (признана террористической и запрещена многими странами, включая Россию) в Сирии и выводе оттуда американских войск.
Также вечером в четверг газета Wall Street Journal, телеканал Си-эн-эн и агентство Рейтер сообщили, что Белый дом рассматривает план значительного сокращения численности американского контингента в Афганистане.
Сейчас там в рамках операции, продолжающейся с 2001 года, участвуют 14 тысяч военных.