Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэттис работал в администрации Трампа с самого начала его президентства

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале, сообщил президент Дональд Трамп. Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом. Накануне Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

О грядущей отставке Мэттиса Трамп объявил в "Твиттере".

"Генерал Джим Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал президент. - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в том. что касается приобретения новой боевой техники".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

При этом в письме на имя президента сам Мэттис просит не о выходе на пенсию, а об отставке.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды совпадают с вашими больше, я считаю, что будет правильным уйти с поста. Последним днем моей службы будет 28 февраля 2019 года, дата до которой есть время найти сменщика и подтвердить его назначение", - написал министр обороны.

Объявление об отставке министра обороны прозвучало на следующий день после того, как Трамп сообщил о победе над группировкой "Исламское государство" (признана террористической и запрещена многими странами, включая Россию) в Сирии и выводе оттуда американских войск.

Также вечером в четверг газета Wall Street Journal, телеканал Си-эн-эн и агентство Рейтер сообщили, что Белый дом рассматривает план значительного сокращения численности американского контингента в Афганистане.

Сейчас там в рамках операции, продолжающейся с 2001 года, участвуют 14 тысяч военных.