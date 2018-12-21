СМИ: США намерены вдвое сократить военное присутствие в Афганистане

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Вслед за решением о выводе войск из Сирии президент США Дональд Трамп распорядился сократить вдвое американский контингент в Афганистане, сообщают сразу несколько авторитетных изданий со ссылкой на источники. Официально эта информация не подтверждена.

Первой о планах администрации Трампа сократить военное присутствие в Афганистане рассказала Wall Street Journal - эта же газета первой сообщила, что Трамп решил вывести американский контингент из Сирии.

Американский чиновник рассказал газете на условиях анонимности, что в ближайшие недели из Афганистана должны вернуться более 7 тысяч американских военнослужащих из 14 тысяч.

Телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в Пентагоне рассказал, что американским военным уже приказали начинать вывод половины контингента из Афганистана. По словам собеседника канала, процесс может растянуться на месяцы. Источник агентства Ассошиэйтед Пресс считает, что вывод 7 тысяч человек завершится к лету.

По данным Си-эн-эн, сократить численность войск США в Афганистане Трамп решил тогда же, когда отдавал приказ уходить из Сирии. Этой же версии придерживается источник газеты New York Times.

По мнению собеседников Wall Street Journal, оба шага говорят об изменениях в подходе Белого дома к военному вмешательству в "горячих точках" по всему миру. "Я думаю, это показывает, насколько серьезно президент хочет выйти из конфликтов", - сказал газете высокопоставленный американский чиновник.

В администрации с новым подходом согласились не все. Глава Пентагона Джеймс Мэттис 20 декабря написал Трампу письмо с просьбой об отставке. В нем он отметил, что президент может подыскать себе министра обороны с более близкими взглядами. Трамп отставку Мэттиса принял - министр уйдет на пенсию в феврале.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Си-эн-эн назвал решение выйти из Афганистана дорогой к новому 11 сентября. Ранее и республиканцы, и демократы раскритиковали решение Трампа вывести войска из Сирии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Афганистане сейчас около 14 тысяч американских военных

Трамп критиковал траты США на военную операцию в Афганистане еще задолго до президентских выборов - так, в 2011 году он писал в "Твиттере": "Когда мы уже перестанем тратить деньги на перестройку Афганистана? Нам сначала нужно построить свою страну".

В августе 2017 года Трамп говорил, что "разделяет разочарование американцев по поводу внешней политики страны, которая потратила слишком много энергии, денег и, что самое важное, жизней, пытаясь перестроить другие страны по своему образцу вместо того, чтобы преследовать только собственные интересы".

Он настаивал на выводе войск оттуда и в начале 2018 года, поскольку считал войну проигранной, но тогда главе Пентагона и другим высокопоставленным военным удалось убедить президента убедить оставить там контингент, который мог бы бороться с "Талибаном" и "Исламским государством" (организации запрещены в России).

Американские войска вошли в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. С тех пор США потеряли там более 2,4 тысячи военнослужащих и потратили на 17-летнюю военную операцию уже 900 млрд долларов.

Численность американского контингента в Афганистане достигла пика к 2010 году - тогда там было более 100 тысяч военнослужащих.

При Бараке Обаме число американских военных в Афганистане к 2015 году снизилось до 10 тысяч. Трамп в 2017 году даже наращивал контингент, отправив туда еще 3 тысячи человек. Сейчас в Афганистане 14 тысяч американских военнослужащих и еще 16 тысяч военных из стран НАТО и их союзников.

Активную часть миссии в Афганистане США и НАТО официально завершили в 2014 году. Оставшиеся в стране войска заняты тренировкой афганских солдат и проведением операций против "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (организации запрещены в России).