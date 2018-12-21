США вдвое увеличили стоимость виз для россиян. А сколько стоят визы в Россию?

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С начала 2019 года стоимость многократной визы в США на три года для туристов из России увеличится со 160 долларов до 303 долларов.

"Сбор за выдачу визы основан на "взаимности", - говорится на сайте посольства. Имеется в виду, что такой же сбор Россия взимает с граждан США за тот же тип визы.

Стоимость однократной визы сроком до года не изменится - она будет стоить те же 160 долларов.

Кроме того, изменились и правила получения многократной визы в США. Раньше россияне могли отправить заявление на получение повторной визы без прохождения процедуры собеседования. Однако теперь это правило отменено.

Если россиянин откажется проходить повторное собеседование, ему автоматически выдадут однократную визу.

Сборы за американскую визу для граждан России были и так значительно выше, чем за более популярное шенгенское направление; теперь же цена на визу в США выросла в четыре раза по сравнению с шенгенской.

Русская служба Би-би-си изучила, во сколько обходится виза в Россию гражданам США и других стран. Оказалось, что в большинстве стран за российскую визу им нужно отдать сопоставимую, а порой даже и большую сумму, чем россиянам.

Так, граждане США за визу в Россию с правом многократного въезда должны заплатить 270 долларов (против новых 303 долларов для россиян).

Для посещения России гражданам Британии нужно отдать 113 фунтов (143 доллара) за стандартную визу с двукратным въездом. Россиянам же полугодовая виза в Британию с многократным въездом обойдется в 124 доллара.

Куда дешевле виза на два въезда в Россию для граждан Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Чехии и других стран Шенгенского соглашения: 40 долларов стоит сама виза, сервисный сбор составляет в среднем 34 доллара, в зависимости от города подачи. Для россиян виза в эти страны стоит столько же.

Примерно такую же сумму за несрочную визу в Россию нужно будет отдать гражданам Японии - 37 долларов. Для россиян же японская виза вовсе бесплатна.

Россиянам не нужно будет платить и при получении визы во Вьетнам, а вот для вьетнамцев стоимость российской визы составляет 69 долларов.

Виза в Австралию для россиян стоит немного дороже, чем визы в Россию для австралийцев: 177 долларов против 155.

Канадцам же нужно отдать 148 долларов, чтобы поехать в Россию, а канадская виза для россиян вдвое дешевле - 72 доллара.

Практически одинаковая стоимость оформления визы из России в Китай и наоборот: 107 долларов для россиян и 108 долларов для китайцев. Индийская виза обойдется россиянам в 78 долларов, а российская виза гражданам Индии - в 69 долларов.