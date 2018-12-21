Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закрытая группа "Мужское государство" в сети "ВКонтакте" была создана в 2016 году

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к двум годам условного заключения создателя неформального движения "Мужское государство" Владислава Позднякова, сообщает пресс-служба суда.

Как указывается в материалах дела, Поздняков создал группу в соцсети "ВКонтакте", в которой "осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам".

Сам подсудимый заявил, что его устраивает приговор.

"По моей статье многие люди украшают собой места не столь отдаленные по два-три года. А я на их фоне отделался условным сроком и месяцем в СИЗО. Если смотреть с этой точки зрения, тогда, в принципе, я доволен приговором", - цитирует Позднякова телеканал РЕН-ТВ.

Блогер и фитнес-тренер Поздняков был задержан в конце сентября. Сначала его арестовали на пять суток по статье о мелком хулиганстве, но затем против него возбудили дело о возбуждении ненависти к женщинам.

Поводом для разбирательства стала закрытая группа "Мужское государство", в которой состоит более 150 тысяч подписчиков. Свою идеологию они описывают как "национал-патриархат". Также участники группы выступали с критикой президента России Владимира Путина.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, действия Позднякова были выявлены совместно с центром по противодействию экстремизму в Нижегородской области.

Летом на закрытом суде в Хабаровске начался процесс по делу еще четверых членов группы, которым грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в экстремизме.

Как писала Би-би-си, обвинения в адрес молодых людей были построены на показаниях свидетеля, который заявил, что внедрился в сообщество "по заданию ФСБ".