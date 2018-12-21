Вице-губернатор Петербурга обвинил во лжи активистку, которой обещал помочь Путин

Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил во лжи и самопиаре дольщицу Аллу Андрееву. В четверг она пожаловалась на него президенту России Владимиру Путину.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга), ни Алексей Золотов (руководитель аппарата вице-губернатора) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег", - написал Игорь Албин в "Фейсбуке".

Накануне Андреева обратилась к Путину на его ежегодной пресс-конференции. На мероприятие она аккредитовалась от издания "Рязанская газета".

Андреева рассказала президенту, что из-за ее деятельности по защите прав дольщиков был убит ее муж, мать умерла от переживаний, а ей самой грозит уголовное дело. По ее словам, чиновники Петербурга и Ленинградской области дают разрешение на ввод в эксплуатацию неготовых домов. В частности она упомянула Албина и Виктора Миненко - бывшего главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу.

Путин пообещал разобраться в ситуации с недостроенными домами и помочь с расследованием убийства мужа Андреевой. На сайте Кремля опубликована стенограмма пресс-конференции, но обмен репликами между Путиным и Андреевой там отсутствует.

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Кто такая Алла Андреева

Алла Андреева известна в Санкт-Петербурге как активистка движения дольщиков строительной компании "Город".

"Город" принадлежал предпринимателям братьям Максиму и Роману Ванчуговым. Последний также представлял Ленинградскую область в Государственной думе шестого созыва (2011-2016 годы).

"Город" в числе прочего возводил жилой комплекс на юго-западе Санкт-Петербурга на 5,4 тысячи квартир. Летом 2014 года у компании возникли финансовые проблемы, строительство было заморожено. Дольщики провели серию акций протеста, устроили палаточный городок, объявляли голодовку. Одним из лидеров протеста стала Алла Андреева.

В 2015 году был убит муж активистки, а на его машине якобы была оставлена надпись, адресованная самой Андреевой: "Ты - следующая". Вскоре братья Ванчуговы были задержаны полицией по подозрению в хищении 800 млн рублей.

В 2016 году у следствия появилась версия, что убийство могло быть не связано с деятельностью Андреевой по защите прав дольщиков. Тогда же часть обманутых покупателей жилья обвинила ее в том, что она занимается самопиаром вместо того, чтобы добиваться достройки домов.

Несмотря на помощь правительства Петербурга, первые дома ввели в эксплуатацию в 2017 году. Тогда же свою квартиру получила и сама Андреева, написал в своем "Фейсбуке" Албин.

Однако Андреева все равно продолжила борьбу за права дольщиков: летом 2018 года она пыталась устроить акции протеста во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, но ее задержали на границе с Финляндией и она не успела к началу встречи двух президентов.