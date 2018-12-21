Правообладатель иллюстрации TASS/Interpress Image caption Самолеты КБ "Антонов" пользуются большим спросом в Конго и других африканских странах

В Демократической Республике Конго потерпел крушение грузовой самолет Ан-26. По данным российского посольства в ДРК, на его борту могли находиться три пилота из России.

"В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока неизвестны имена и судьбы пилотов наших", - сообщил РИА Новости посол в ДРК Алексей Сентебов.

Дипломат уточнил, что самолет, принадлежавший компании GomAir, потерпел крушение в четверг в 35 километрах от столицы ДРК Киншасы.

"По неподтвержденным данным, на борту находились 23 чел., среди них 3 чл. экипажа, имеющих российское гражданство", - сообщило посольство России в Конго на своей странице в "Твиттере".

В руководстве авиакомпании GomAir сообщили ТАСС, что пока не обладают данными о судьбе находившихся на борту самолета людей.

Ранее агентство Франс пресс со ссылкой на избирком ДРК сообщило, что при крушении погибли шесть человек - пять членов экипажа и один пассажир.

Избирательная комиссия зафрахтовала разбившийся самолет для доставки избирательных материалов в город Чикапу. 30 декабря в ДРК должны пройти общенациональные выборы.

СМИ сообщают, что в районе крушения самолета была плохая видимость и шел сильный дождь.

Один из очевидцев рассказал изданию La Libre Afrique, что пилоты жаловались, что "им приходилось взлетать с очень горячими двигателями". По данным издания, это может свидетельствовать о высокой изношенности двигателей. Тот же источник предположил, что на борт самолета могли взять дополнительных пассажиров - в ДРК это распространенная практика.

Авиакатастрофы в Демократической Республике Конго - не редкость. Известно как минимум о трех случаях, когда разбившимися самолетами управляли российские пилоты.

В 1996 году в Киншасе российский грузовой Ан-32 при разбеге не смог оторваться от полосы, выкатился за ее пределы и врезался в городской рынок. Погибли 297 человек на земле и один человек на борту.

В 2007 году у грузового Ан-26, который пилотировал российский экипаж, при взлете из Киншасы отделился воздушный винт. Самолет рухнул на жилые дома, погибли более 50 человек, в том числе и те, кто находился на земле.

В марте 2011 года самолет Ан-12 упал на жилые кварталы на юге республики. В результате погибли 23 человека, в том числе четыре члена экипажа - трое граждан России и гражданин Казахстана, пять пассажиров и 14 человек на земле.

Самолеты КБ "Антонов" пользуются большим спросом в Конго и других африканских странах из-за дешевизны.