Лондонский аэропорт Гатвик временно закрыли из-за подозрительных дронов
Руководство лондонского аэропорта Гатвик вечером в пятницу приняло решение временно приостановить работу из-за появления в воздухе подозрительных дронов. Аэропорт закрылся около 17 часов по Гринвичу, через полтора часа полеты возобновились.
"Мы только что получили сообщения о том, что был замечен еще один беспилотник, мы проверяем эту информацию. На время проверки мы приняли решение отменить рейсы в качестве меры предосторожности", - сказала она.
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Нескольким самолетам запретили совершить посадку и им пришлось кружить в небе над Гатвиком.
Министерство обороны Британии не подтвердило информацию о появлении дронов. Полиция графства Сассекс сообщила о начале расследования инцидента.
Рождественский коллапс
Первый раз Гатвик закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.
В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе.
В интервью Би-би-си операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.
В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.
Ранее в пятницу, 21 декабря, взлетно-посадочная полоса Гатвика открылась для приема и отправки авиарейсов спустя почти 36 часов после очередного закрытия.
С начала авиаколлапса на свои рейсы не попали более 120 тысяч человек.
Десятки человек сказали Би-би-си, что уже отказались от планов на Рождество, поскольку развитие ситуации не внушает оптимизма. Многие потратили деньги на авиабилеты на рейсы из других аэропортов и на отели.
Некоторые пассажиры жалуются, что их авиалинии и аэропорт делают недостаточно для того, чтобы компенсировать своим клиентам неудобства.
Подобный инцидент с дронами уже происходил в Гатвике в июле 2017 года.