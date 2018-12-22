Трамп грозит долгим "шатдауном" из-за спора о стене на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп пообещал "очень долгое" прекращение работы части госучреждений (government shutdown), если демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Тем временем фондовые рынки США переживают худшую неделю за 10 лет.

Трамп требует выделить на этот проект 5,7 млрд долларов. Палата представителей США в четверг одобрила финансирование, но, как ожидается, большинство в сенате будет голосовать против этой статьи временного бюджетв (до 8 февраля).

Выступая в Белом доме, президент заявил, что он надеется избежать такого сценария. "Но мы полностью готовы к очень длинному "шатдауну", - предупредил Трамп.

Если договориться не получится, часть госучреждений начнут закрываться, когда в США наступит суббота. Но, по мнению президента США, остаются "очень хорошие" шансы, что в последний момент все-таки удастся заключить сделку.

Трамп отложил свою рождественскую поездку во Флориду. Сенаторы возвращались в Вашингтон со всей страны.

Члены палаты представителей завершили заседание и покинули Капитолий, практически обеспечив как минимум кратковременный "шатдаун". Сенаторы еще продолжают вести переговоры, при этом партийный организатор республиканцев в верхней палате Джон Корнин уже объявил, что голосования по проекту бюджета до субботы не состоится.

Таким образом, "шатдаун", по всей видимости, неизбежен.

Если госучреждения частично приостановят свою работу, это будет уже третий подобный случай в 2018 году. Ситуация усугубляется тем, что после Нового года демократы получат большинство в нижней палате конгресса, завоеванное на ноябрьских выборах. В таком случае голосование за дорогостоящий проект строительства стены будет невозможно.

Доказывая свою правоту, Трамп в пятницу утром писал в "Твиттере", что в Израиле стена на границе с палестинскими территориями "успешна на 99,9%". По его словам, также эффективна будет и стена на границе с Мексикой. Он также опубликовал картинку со стальным забором, сопроводив комментарием: "Дизайн нашего стального барьера-заграждения - абсолютно эффективный и в то же время красивый!"

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В январе 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, выполнив тем самым одно из своих предвыборных обещаний. При этом он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство. Осенью этого года ситуация на мексиканской границе обострилась в связи с прибытием каравана беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Если "шатдаун" случится, закроется примерно четверть федеральных учреждений - в том числе департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции. Перестанут работать национальные парки.

Программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, федеральная судебная система и управление воздушным транспортом, а также военные и пограничники не будут затронуты "шатдауном". Не пострадает и почтовая служба, поскольку она является независимым агентством.

Тем не менее, более 800 тысяч государственных служащих вынуждены будут оставаться дома, либо работать без зарплаты.

На этом фоне сильно просели основные фондовые индексы США. Они пережили одно из сильнейших недельных падений за десятилетие из-за напряженных отношений с Китаем, повышения базовой ставки ФРС и возможного закрытия госучреждений.

Промышленный индекс Dow Jones за неделю упал на 6,8% (самое серьезное снижение с 2008 года), индекс широкого рынка S&P 500 - на 7% (самое большое падение с августа 2011 года), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - минус 8,36% (впервые с 2008 года). За пятницу индексы потеряли до 3%.

Федеральная резервная система США в среду объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта до 2,25-2,5% - в четвертый раз за этот год. Трамп дважды на этой неделе призывал главу ФРС Джерома Пауэлла отказаться от повышения ставок.

"Невероятно, что при таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает - с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник. "Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр", - писал он во вторник.