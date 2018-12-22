Разведка США нашла признаки российского вмешательства в выборы 2018 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимали попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс

Операции России, направленные на разделение американского общества, продолжились и в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре этого года, утверждает американская разведка. По ее данным, кампания велась в соцсетях и СМИ.

Возможное вмешательство в выборы 6 ноября изучала национальная разведка США по запросу Белого дома. Об итогах исследования в пятницу рассказал директор директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

О его отчете пишут издания New York Times, Hill, Buzzfeed и агентство Рейтер. На сайте директора разведки он пока не появился. По словам Коутса, Россия проводила информационную кампанию в попытке повлиять на США для продвижения своих стратегических интересов.

Коутс сказал, что разведка не оценивала влияние кампании России в медиа и социальных сетях на итоги голосования.

При этом разведка не обнаружила признаков, указывающих на то, что Россия пыталась скомпрометировать систему голосования, предотвратить свободное волеизъявление американцев на выборах, изменить их результаты или нарушить процесс подсчета голосов.

"Американское разведывательное сообщество занимается мониторингом и оценкой намерений, возможностей и действий иностранных акторов, оно не анализирует политические процессы и общественное мнение в США", - объявил Коутс.

Источники New York Times среди американских чиновников отметили, что усилия российской пропаганды перед промежуточными выборами были слабее, чем ожидалось.

В заявлении директора разведки отмечается, что попытку повлиять на выборы 6 ноября также предприняли Китай и Иран.

Свой итоговый отчет Коутс отправил Трампу и в агентства, обеспечивающие безопасность на выборах. Теперь доклад изучают минюст и министерство внутренней безопасности.

"Деятельность, которую мы обнаружили - это то, о чем мы уже говорили в течение нескольких недель в преддверии выборов", - сказал Коутс. В середине осени американские чиновники, в том числе и Коутс, предупреждали, что Россия может вновь попытаться вмешаться в ход голосования.

Кого наказали за вмешательство

Минюст США 19 октября обвинил гражданку России Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в американские выборы, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс. По его данным, 44-летняя Хусяйнова работала в проекте "Лахта", который финансировался компаниями близкого к президенту Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина. "Федеральное агентство новостей", подконтрольное Пригожину, заявляет, что это его бухгалтер.

В пятницу стало известно, что Сестрорецкий районный суд Петербурга зарегистрировал иск Хусяйновой о защите чести и достоинства к американскому минюсту. В иске сказано, что минюст не должен был размещать на своем сайте персональные данные истицы, а также сведения, не соответствующие действительности и порочащие ее честь и достоинство.

"Распространение ответчиком сведений причинило истцу моральный вред, выразившийся в ухудшении состояния здоровья, душевных волнениях и переживаниях", - сказано в иске.

19 декабря минфин США добавил в санкционные списки и Хусяйнову, и компанию "Федеральное агентство новостей", а также "Невские новости", "Экономка сегодня" и USA Really. Все компании, владеющие этими СМИ, минфин США относит к "зонтичной структуре" бизнесмена Пригожина - проекту "Лахта".

Компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая финансирует проект "Лахта", в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Компания пытается оспорить обвинения в американском суде - пока безуспешно.

Сам Пригожин отвергает все обвинения в свой адрес.

Правообладатель иллюстрации SOPA/Getty Images Image caption Американские исследователи обанаружили, что российские тролли лишь активизировались после того, как их раскрыли

Под санкции попал и главред USA Really Александр Малькевич. Минфин США отметил, что сайт сосредоточился на публикации контента по "противоречивым политическим проблемам".

Минфин США сообщил, что в публикациях USA Really часто встречались неточности, и упомянул его безрезультатную попытку провести митинг в США в июне 2018 года.

Как тролли стали активнее

За несколько дней до объявления новых санкций были опубликованы результаты исследования активности российской "фабрики троллей" в социальных сетях. Изучали ее по заказу по заказу сената США американские компании, работающие в сфере информационной безопасности.

Выяснилось, что влияние российской "фабрики троллей" на политику США не ограничивалось президентскими выборами 2016 года. Активнее всего она себя вела в 2017 году. А накануне промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года стало известно, что тролли управляли 80 аккаунтами в "Инстаграме", выступая как за, так и против республиканской администрации.

Image caption Накануне промежуточных выборов в США в интернете появилось заявление от лица "фабрики троллей"

В названиях этих аккаунтов использовались имена телеведущих и звезд шоу-бизнеса, российскую тематику они практически не затрагивали. На момент блокировки аккаунтов их совокупная аудитория превышала 1 млн пользователей.

Источник Би-би-си, близкий к американскому отделу "Агентства интернет-исследований", рассказывал, что по состоянию на август 2018 года отдел управлял примерно 20 крупными и 40 мелкими политическими сообществами в "Фейсбуке".

По словам собеседника Би-би-си, общая аудитория групп "троллей" во всех американских соцсетях в августе составила более 5 млн человек, но среднесуточный охват благодаря репостам контента был существенно больше - 45 млн человек. В другие месяцы охват мог достигать и 90 миллионов, говорил источник Би-би-си.

Российские власти последовательно отрицают, что пытались вмешаться в американские выборы.