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Президент США Дональд Трамп вместе с Первой леди прибыли с необъявленным визитом на американскую авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке. Трамп, недавно объявивший о выводе американских войск из Сирии и о смене главы Пентагона, сказал, что уходить из Ирака американцы не планируют.

Визит Дональда Трампа и его супруги Мелании в Ирак готовился в обстановке секретности. Сопровождавшим Трампа журналистам в целях безопасности запретили сообщать о том, что президент прилетел на американскую авиабазу в 200 км от Багдада в течение еще двух часов после приземления самолета.

В Ираке по-прежнему находятся около пяти тысяч американских военных, которые помогают иракскому правительству бороться с остатками джихадистской группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию).

Уже в четверг Трамп вернется в США, посетив на обратном пути военную базу Раммштейн в Германии, где также размещается американский контингент.

О том, что глава Белого дома прилетел в Ирак, в среду вечером сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

"Президент Трамп и Первая леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить наши войска и высокое военное командование и поблагодарить их за службу, успех и жертвенность, а также пожелать им радостного Рождества", - написала она в "Твиттере".

Президент и его супруга, в сопровождении советника по национальной безопасности Джона Болтона, встретились с военными в армейской столовой. Они провели на базе около трех часов.

Солдаты приветствовали президентскую чету в обеденном зале долгими овациями. Трамп обошел зал, пожимая руки военным, позируя с ними для селфи и раздавая автографы.

Уйти из Сирии, остаться в Ираке

Выступая на авиабазе в Ираке, Трамп сказал, что США не планируют выводить оттуда военный контингент.

"На самом деле мы могли бы использовать ее (базу в Ираке - Би-би-си) в качестве передового плацдарма в случае, если нам потребуется что-то сделать в Сирии. Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что вообще произошло", - пообещал президент.

Говоря об "Исламском государстве", Трамп отметил, что США разбили террористов.

На прошлой неделе президент США объявил о выводе американских войск из Сирии - там дислоцированы около 2000 военных. После этого на пресс-конференции президент Путин поставил под сомнение, что США действительно уйдут, напомнив, что уже 17 лет американцы обещают уйти из Афганистана.

А затем стало известно о планах Белого дома значительно сократить численность и американского контингента в Афганистане - с нынешних 14 тыс. до 7 тыс. Также в пятницу об уходе в отставку объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис: он не согласился с намерением Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана.

В воскресенье президент объявил, что Мэттиса сменит замминистра обороны Патрик Шанахан.

"Время начать думать головой, - объяснил Трамп журналистам свои решения в Ираке. - Мы не хотим позволять никаким другим странам использовать нас".

Трамп рассказал, что его генералы просили не выводить войска из Сирии и продлить их пребывание там еще на полгода: "Они спрашивали - а можно дать еще времени? Я сказал: нет. Нельзя. У вас было достаточно времени".

Президент также подтвердил, что "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства из-за непринятого бюджета - не закончится, пока конгресс не выделит деньги на стену с Мексикой. "Шатдаун" продолжается уже пятый день.

Трамп требует выделить 5,7 млрд долларов на стену на границе, которая бы защитила США от потока нелегальных мигрантов из Центральной и Южной Америки. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила финансирование, но сенат не проголосовал за проект.

Первая поездка на войну

Трамп впервые посетил зону боевых действий за два года своего президентства.

До него традицию визитов к дислоцированным за рубежом американским военным поддерживали другие президенты - Джордж Буш-младший прилетал в Ирак на День Благодарения в 2003 году, в самом начале иракской кампании. В 2009 году в Ираке побывал Барак Обама - через четыре месяца после инаугурации. Помимо этого он еще четыре раза летал в Афганистан.

Президент России Владимир Путин год назад прилетал в Сирию.

Выступая на российской авиабазе Хмеймим 11 декабря 2017 год,а он приказал приступить к выводу из Сирии российской группировки войск. Полностью они оттуда так и не ушли.

Журналисты неоднократно интересовались у Трампа, когда он посетит зону боевых действий, тот говорил, что у него плотный график, что не считает это таким уж необходимым.