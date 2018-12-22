Пожар на шахте в Соликамске. Спасти людей не удается

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption На шахту прибыли спасатели, девять шахтеров остаются под землей

Спасатели предприняли несколько попыток спуска в шахту рудника "Уралкалия" в Соликамске (Пермский край), где из-за задымления оказались блокированы девять шахтеров. Однако обнаружить людей пока не удалось.

Спустившиеся в ствол шахты спасатели сообщили, что задымление по-прежнему сильное.

"Из-за высокой температуры и плотного задымления горноспасатели не могут добраться до рабочих, связи с которыми по-прежнему нет", - сказали агентству ТАСС в оперативном штабе по спасению горняков.

Ранее Интерфакс сообщал, что у заблокированных горняков должны были быть средства индивидуального спасения, однако, по словам источника агентства в оперативном штабе, кислородный баллон рассчитан лишь на час автономного дыхания.

Задымление в четвертом стволе СКРУ-3 в шахте компании "Уралкалий" произошло в субботу около 10 утра по московскому времени.

Начальник выполняющего работы на объекте предприятия "УС-30" Андрей Максимов считает, что у работников, остающихся под землей, "очень низкие шансы на спасение", сообщает агентство РИА Новости.

Строительные работы

Возникновение пожара в шахте, вероятнее всего, связано со строительными работами, заявил начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров.

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Инцидент произошел на строящемся четвертом стволе рудника

Компания "Уралкалий", которой принадлежит шахта, сообщила, что спасательная операция на руднике СКРУ-3 в Соликамске началась в 10:04 мск. В шахте заблокированы девять работников компании-подрядчика, говорилось в сообщении.

На этом руднике добывается сильвинитовая руда, из которой затем производят хлористый калий.

Краевое управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более человек". В сообщении СКР говорится о достаточных основаниях полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

"Ситуация драматическая. До девяти строителей, которые были отрезаны в шахтном стволе, добраться не удалось. Подтвердить факт [обнаружения тел] пока не можем, но вероятность увидеть их живыми крайне низкая", - подтвердили Интерфаксу в "Уралкалии".

Инцидент произошел на строящемся четвертом стволе рудника. Объект был передан подрядчику для проведения строительных работ, сообщал "Уралкалий".

Восемь человек после появления дыма были благополучно выведены на поверхность, среди них пострадавших нет.

МЧС сообщило, что в Соликамск выехали три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга. В Соликамск приехал губернатор Пермского края.