На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кракатау несколько раз извергался в последние месяцы, это фото было сделано в июле

По меньшей мере 20 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что еще 165 человек получили ранения, повреждены десятки зданий.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау.

Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Кракатау - вулкан на небольшом острове. Мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.

Пропустить Twitter пост , автор: @Sutopo_PN Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 декабря 2018 г.

Спасатели сейчас проверяют версию о том, что цунами могло вызвать извержение Кракатау.

В сентябре этого года в результате мощного землетрясения на острове Сулавеси (относится к Большим Зондским островам, 11-й по величине в мире) погибли больше 2 тысяч человек.

Цунами тогда ударило по городу Палу. Оно обрушилось на город почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

В Индонезии часто происходят землетрясения, Кракатау входит в число вулканов, расположенных на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - зону с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

Извержение Кракатау началось в конце сентября.