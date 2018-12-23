Атака дронов в Гатвике: полиция отпустила задержанных

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После того как в среду в районе взлетной полосы Гатвика был замечен дрон, все рейсы были отменены на 36 часов

Двух человек, задержанных по подозрению в причастности к запуску дронов над лондонским аэропортом Гатвик, который в результате был парализован почти на 36 часов, выпустили на свободу.

47-летний мужчина и 54-летняя женщина были задержаны вечером в пятницу по подозрению в причастности к запуску беспилотников над Гатвиком.

Полиция графства Сассекс заявила, что пара больше ни в чем не подозревается.

Представитель полиции Джейсон Тингли сказал, что задержанные "активно сотрудничали" со следствием, и он уверен, что они не имеют никакого отношения к инциденту.

"Наше расследование продолжается с целью найти ответственных за вторжения беспилотников", - заявил он. По его словам, полиция работает над тем, чтобы нивелировать угрозу новых появлений дронов над аэропортом.

В субботу полиция сообщила, что обыскивает дом в Кроули и допрашивает этих двух задержанных. Их подозревали в нарушении правил гражданской авиации, которые могли поставить под угрозу безопасность людей, сообщает полиция Сассекса.

Ранее полиция просила немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке дронов.

Вознаграждение

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи пассажиров застряли в аэропорту

Администрация аэропорта Гатвик предлагает вознаграждение в 50 тыс. фунтов (63 тыс. долларов) за информацию о лицах, которые будут задержаны и признаны виновными в суде за нарушение бесперебойной работы аэропорта.

Первый раз Гатвик, второй по загруженности аэропорт Британии, закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.

В интервью Би-би-си операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе. В итоге аэропорт не работал полтора дня, в результате накануне рождественских каникул и отпусков не смогли совершить перелеты около 140 тысяч человек.

В пятницу Гатвик открылся, но вечером снова закрылся на полтора часа из-за сообщений о дронах в воздухе. Нескольким самолетам запретили посадку, им пришлось кружить в небе над Гатвиком.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В аэропорту были задействованы полиция и вооруженные силы

В субботу администрация аэропорта заявила, что взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и что аэропорт планирует работать по расписанию.

Однако пассажиров предупреждают, что некоторые рейсы могут быть задержаны либо отменены, и перед выездом в аэропорт необходимо связаться со своей авиакомпанией.