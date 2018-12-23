Атака дронов в Гатвике: полиция отпустила задержанных
Двух человек, задержанных по подозрению в причастности к запуску дронов над лондонским аэропортом Гатвик, который в результате был парализован почти на 36 часов, выпустили на свободу.
47-летний мужчина и 54-летняя женщина были задержаны вечером в пятницу по подозрению в причастности к запуску беспилотников над Гатвиком.
Полиция графства Сассекс заявила, что пара больше ни в чем не подозревается.
Представитель полиции Джейсон Тингли сказал, что задержанные "активно сотрудничали" со следствием, и он уверен, что они не имеют никакого отношения к инциденту.
"Наше расследование продолжается с целью найти ответственных за вторжения беспилотников", - заявил он. По его словам, полиция работает над тем, чтобы нивелировать угрозу новых появлений дронов над аэропортом.
В субботу полиция сообщила, что обыскивает дом в Кроули и допрашивает этих двух задержанных. Их подозревали в нарушении правил гражданской авиации, которые могли поставить под угрозу безопасность людей, сообщает полиция Сассекса.
Ранее полиция просила немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке дронов.
- Базуки, орлы и лазеры: как в разных странах борются с дронами-нарушителями
- Маленький дрон стал причиной большого хаоса в Гатвике. Почему?
- После хаоса из-за дрона лондонский аэропорт Гатвик снова заработал
Вознаграждение
Администрация аэропорта Гатвик предлагает вознаграждение в 50 тыс. фунтов (63 тыс. долларов) за информацию о лицах, которые будут задержаны и признаны виновными в суде за нарушение бесперебойной работы аэропорта.
Первый раз Гатвик, второй по загруженности аэропорт Британии, закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.
В интервью Би-би-си операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.
В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе. В итоге аэропорт не работал полтора дня, в результате накануне рождественских каникул и отпусков не смогли совершить перелеты около 140 тысяч человек.
В пятницу Гатвик открылся, но вечером снова закрылся на полтора часа из-за сообщений о дронах в воздухе. Нескольким самолетам запретили посадку, им пришлось кружить в небе над Гатвиком.
В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.
В субботу администрация аэропорта заявила, что взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и что аэропорт планирует работать по расписанию.
Однако пассажиров предупреждают, что некоторые рейсы могут быть задержаны либо отменены, и перед выездом в аэропорт необходимо связаться со своей авиакомпанией.