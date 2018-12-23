Трамп назвал преемника Мэттиса на посту главы Пентагона

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption До прихода в Пентагон Патрик Шанахан работал в руководстве корпорации Boeing

Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января 2019 года будет замглавы Пентагона Патрик Шанахан, заявил президент Дональд Трамп. Шанахан сменит на этом посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.

"Рад сообщить, что наш талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан примет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года. У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра", - написал Трамп в "Твиттере".

Об отставке Мэттиса было объявлено 21 декабря.

Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом. В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост несовпадением во взглядах с американским лидером.

"Генерал Джим Мэттис уйдет с почетом на покой в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал Трамп в "Твиттере". - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в вопросах снабжения новой боевой техникой".

За два дня до этого Белый дом объявил о начале вывода войк из Сирии, а Дональд Трамп заявил о победе над экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии.

Не сошлись во взглядах

Полуторастраничное письмо Мэттиса, датированное 20 декабря, не оставляет повода сомневаться в причинах его ухода из администрации Трампа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Пентагона предложил Трампу поискать министра обороны с более близкими взглядами

"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств, - написал Мэттис. - Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".

Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым.

"Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, (…) продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников", - отметил Мэттис.

Министр обороны заявил, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку", - резюмировал Мэттис.