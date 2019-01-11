Бобслеист Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона в России. Он был лишен медалей за допинг
Мосгорсуд подтвердил решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России. Зубков был лишен медалей Олимпиады в Сочи, после того как Международный олимпийский комитет признал его виновным в нарушении антидопинговых правил.
Таким образом, Зубков будет оставаться олимпийским чемпионом на территории России и получать все соответствующие льготы и выплаты, а за границей по-прежнему будет считаться лишенным двух золотых медалей Сочи.
Обвинения в допинге
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Зубков выиграл две золотых медали - в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло).
В ноябре 2017 года дисциплинарная комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты в Сочи, а также запретила ему пожизненно участвовать в Олимпиадах.
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Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который частично поддержал его апелляцию, заменив пожизненное отстранение от Игр на пропуск Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен не стал оспаривать решение CAS в Верховном суде Швейцарии, а в июне 2018 года обратился с иском в Мосгорсуд.
В своем заявлении он подчеркивал, что из-за решения CAS понес как моральный, так и материальный ущерб, поскольку был лишен пожизненной президентской стипендии, выплачиваемой в России олимпийским призерам. В 2018 году размер этой стипендии составлял 32 тысячи рублей в месяц.
21 ноября Мосгорсуд отказал в признании решения CAS на территории России, тем самым разрешив Зубкову сохранить звание олимпийского чемпиона.
Суд постановил, что решение CAS было основано на домыслах, ведь "ни один из свидетелей, включая доктора [экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова, не указал прямо на факт подмены пробы [Зубковым], не было доказательств подмены".
6 декабря стало известно, что жалобу на решение Мосгорсуда подал Олимпийский комитет России. Как заявили в организации, оно нарушает условия Конвенции о признании иностранных арбитражных решений и "может повлечь за собой самые жесткие санкции", вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
"Решение Мосгорсуда от 21 ноября текущего года может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса", - говорилось в заявлении ОКР.
Тогда же в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что обратились к Зубкову с официальной просьбой вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи.
Однако в итоге Мосгорсуд поддержал позицию спортсмена.
Зубков завершил спортивную карьеру в ноябре 2014 года, с 2016 года он возглавляет Федерацию бобслея России.