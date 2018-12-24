В Помпеях нашли останки лошади в упряжке

Правообладатель иллюстрации EPA/CESARE ABBATE Image caption На лошади были седло и упряжка, украшенные деревянными и бронзовыми элементами

В Помпеях в ходе археологических раскопок были обнаружены останки лошади. Ее нашли на территории одного из домов, располагавшегося у стен города. Ученые говорят, что находка представляет большую ценность.

Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке. Возможно, экипаж готовили для эвакуации жителей, которые спасались от извержения вулкана Везувий, случившегося в 79 г. до н. э. Город Помпеи в итоге оказался погребен под слоем вулканического пепла.

Находка обнаружилась в ходе раскопок на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному - вероятно, генералу.

В ходе первой фазы раскопок в марте 2018 года на месте конюшни археологи обнаружили деревянную кормушку. Тогда было найдено тело лошади и части тела другой, сообщил директор археологического парка "Помпеи" Массимо Осанна.

Археологи, работающие на раскопках "Виллы таинств", также нашли виноградные давильни, печи и необычные фрески.

Вторая фаза раскопок началась в июле. В результате удалось полностью открыть конюшню, найти другие останки второй лошади и обнаружить части третьей. Также ученые нашли фрагменты военной лошадиной упряжки и седла, украшенное деревянными и бронзовыми элементами.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Археологи смогли сделать копию формы одной из лошадей из гипса

"Все три лошади, скорее всего, были чистокровной породы... Такой вывод можно сделать по их размерам, которого, по-видимому, удалось добиться благодаря селекционному разведению, а также качеству их железных и бронзовых упряжек", - рассказал Осанна.

По словам Массимо Осанны, животные умерли ужасной смертью - они задохнулись под вулканическим пеплом или из-за воздействия ядовитых газов и горячего пара, образовавшихся во время извержения Везувия.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Останки лошадей обнаружили на территории конюшни

На виллу наткнулись и провели на ней первые раскопки в начале XX века, но затем большая ее часть была заброшена, чем воспользовались мародеры.

После проведения необходимых научных работ вся территория виллы будет раскопана и открыта для обозрения, сказал Осанна.

Гипсовые фигуры

После извержения Везувия раскаленная лава и тонны вулканической пыли обрушились на город за считанные минуты. Многих жителей и животных смерть настигла мгновенно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Помпеи внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Находя останки погибших, ученые заливают их гипсом. Формой служат естественные полости в плотном слое вулканического пепла, образовавшиеся там, где лежали тела.

Благодаря этой технологии, разработанной в XIX веке, можно увидеть фигуры жителей Помпей такими, какими они были в момент гибели.

Подобным образом ученые воссоздают фигуры погибших животных. Хорошо известен случай, когда были найдены останки собаки.

Ее тело было скрючено, рот открыт, хорошо сохранились зубы, ошейник и даже отпечатки шерсти.

Правообладатель иллюстрации BBC/At Land Productions/Lion TV/Caterina Turroni Image caption Благодаря технологии заливки гипса, разработанной в XIX веке, можно увидеть жителей Помпей такими, какими они были в момент гибели

Двух лошадей, найденных на "Вилле таинств", также удалось восстановить в гипсе, рассказал в мае журнал National Geographic. Третья лошадь оказалась повреждена из-за мародеров

Расхитителей гробниц в Италии называют "томбароли". Они копали ходы на территории "Виллы таинств" в поисках археологических сокровищ для продажи на черном рынке. К сожалению, они повредили полость в слое пепла - в том месте, где находилось тело одной из лошадей.

Правообладатель иллюстрации Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici Image caption Найденная в Помпеях собака была с ошейником

По информации National Geographic, по факту случаев мародерства итальянская полиция в 2014 году завела уголовное дело, получившее название "Операция Артемида". Тогда с виллы была украдена фреска с изображением богини охоты и плодородия.

К следующему году в результате операции были определены 140 подозреваемых, среди которых - люди, подозревавшиеся в мародерстве и незаконной торговле предметами искусства, а также члены мафии, рассказывает издание.

Правоохранительные органы конфисковали более 2 тыс. археологических ценностей, незаконно добытых на местах раскопок.