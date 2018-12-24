Экономисты часто удивлялись данным Росстата. Теперь у него новый руководитель

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У главного российского статистического ведомства появился новый начальник. Премьер Дмитрий Медведев освободил от этой должности Александра Суринова, который руководил Росстатом девять лет. Теперь вместо него ведомство возглавит чиновник минэкономразвития Павел Малков.

Александр Суринов возглавил Росстат в декабре 2009 года. На этот пост его назначил Владимир Путин, который тогда занимал пост премьера. До этого Суринов с 1981 по 1992 годы работал в Центральном статистическом управлении СССР, который затем, после распада союза, стал называться Госкомстатом.

В распоряжении на сайте правительства сказано, что решение об увольнении главы Росстат премьер принял по просьбе самого Суринова.

Новый глава ведомства Павел Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. Начал карьеру чиновника в 2003 году в правительстве Саратовской области, в 2012 году он исполнял обязанности заместителя председателя правительства этого региона, сказано в его официальной биографии на сайте минэкономразвития, где Малков работает с 2012 года.

Министр Максим Орешкин представит нового руководителя коллективу Росстата завтра, 25 декабря.

Суринов покидает Росстат на фоне многомесячной критики в адрес службы. Последние полтора года экономисты ругают Росстат за пересмотр показателей, характеризующих состояние экономики. А некоторые данные они и вовсе не могли объяснить.

Некоторое время назад главное государственное статистическое ведомство начало выдавать "не совсем понятную" статистику, говорит Би-би-си профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

Еще один макроэкономист на условиях анонимности рассказал, что с некоторых пор перестал пользоваться данными Росстата. "Я им не доверяю. И вам не советую. Эти данные не дают мне представления о состоянии дел в экономике", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/Tass Image caption Александр Суринов возглавлял Росстат с декабря 2009 года

Шибанов, к примеру, говорит, что региональные данные не всегда сопоставлялись с федеральными. Также у него есть вопросы к статистике, отражающей реальные доходы населения и объемы инвестиций. "Качество статистики можно было бы улучшить", - полагает он.

Речь идет о том, что в декабре Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян в ноябре 2018 года на 2,9% в годовом выражении, но вместе с этим пересмотрел динамику реальных доходов за 2017 год. Из-за этого пришлось пересчитать и динамику за 2018 год.

А в ноябре Росстат отчитался о существенном росте инвестиций - плюс 4,1% в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Эти данные оказали вдвое выше даже прогноза курирующего службу министерства экономики.

Минэкономразвития ожидало более скромный рост - примерно 1,8-2,3%, а с учетом сезонности они и вовсе должны были упасть по отношению ко второму кварталу. "Все косвенные признаки указывают на ослабление инвестиционного спроса", - писал директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

"У меня нет объяснений этого инвестиционного всплеска. Думаю, нет их и у минэка. Росстат в этом году уже расписался в том, что не может адекватно оценивать краткосрочную динамику промышленного производства... К оперативным данным по инвестициям формируется такое же отношение. Не верю", - написал он в своем телеграмм-канале.

"Диссертация и ремонт"

Статистику Росстата критиковали и до этого. К примеру, в 2017 году служба перешла на новые классификаторы видов экономической деятельности и новый классификатор продукции по видам экономической деятельности. Суринов объяснял это тем, что до этого российская экономика "была описана не тем языком, каким описаны экономики других стран".

Переход на новые классификаторы и новые технические средства без просчета последствий привели к тому, что качество статистики упало, говорил "Ведомостям" весной 2017 года заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов.

"Это примерно как одновременно готовиться к защите диссертации и делать ремонт в квартире", - говорил он.

Доставалось главному статистическому ведомству и от министра экономики Максима Орешкина, который весной 2017 года назвал некоторые данные Росстата "нерепрезентативными".

Весной 2017 года Росстат переподчинили минэкономразвития, хотя до этого служба подчинялась напрямую правительству. До этого Росстат несколько раз то переподчиняли министерству экономики, то возвращали в подчинение правительству. Так было, к примеру, в 2004 и 2008 году.

После очередного переподчинения в 2017 году критика только усилилась. Экономисты говорили, что это породит конфликт интересов: ведь минэкономразвития отвечает за экономический рост в стране, а Росстат - за подсчет реального ее состояния.

"Макроэкономика - штука такая достаточно консервативная и поменять что-либо уже тяжело. Хотя можно поменять - например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат", - шутил по этому поводу глава Сбербанка Герман Греф.

Что будет делать новый глава Росстата?

"Сейчас эксперты зачастую не понимают, как получаются финальные цифры. Необходимо рассказывать и показывать, как считаются показатели, раскрывать подробные методики", - признает и новый глава Росстата Павел Малков.

Он уже назвал свои задачи на новом месте: реформа самой системы статистики, включая повышение качества собираемых данных, реформа системы отчетности и проведение всероссийской переписи населения в 2020 году.

Он сообщил, что Росстат намерен отказаться от бумажной отчетности, перейти к новым методам анализа собранной информации. Также он заявил, что служба будет заниматься и аналитикой данных.

"Росстату действительно необходимо наращивать компетенции в сфере анализа данных. Необходим качественный переход от статистики к аналитике, важно научиться работать с данными, научиться объяснять их, научиться рассказывать про результаты своих исследований на понятном каждому потребителю языке", - сказал Малков агентству Интерфакс.

"Правильнее называть это не реформой, а модернизацией Росстата с использованием всех наработок, которые созданы внутри службы", - добавил он.