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Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила факты использования рабского труда в мордовской колонии ИК-14, где сидела участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Начальник колонии Юрий Куприянов отстранен от должности. Толоконникова назвала эту новость "взрывом неземного блаженства".

Как рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко, ведомство провело внезапную проверку в мордовской ИК-14 после того, как одна из женщин, отбывавших в ней наказание, пожаловалась на рабский труд в колонии, где заключенные в основном шьют одежду.

"Она обратилась с заявлением, что используется рабский труд. В принципе то же, что говорила и Толоконникова. Что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты", - приводит слова Максименко радиостанция "Говорит Москва".

В результате данная информация, по словам замглавы ФСИН, "подтвердилась в полном объеме". "Людей заставляли работать с семи утра до часу ночи каждый день. Обшивались левые заказы, непонятно какие, от коммерсантов, которые шли потом на продажу", - рассказал он.

"Я хочу сказать, что Толоконникова была не так уж не права. И те факты, которые она говорила, нашли на сегодня подтверждение. Мы ничего скрывать не собираемся. Мы всё отдали в Следственный комитет", - добавил Максименко.

Некоторые издания написали, что Куприянов уже уволен, однако в мордовском отделе кадров ФСИН Би-би-си сказали, что не получали документов о его увольнении. Сам Куприянов также говорит, что пока речь идет только об отстранении начальника колонии от исполнения обязанностей.

"Я надеюсь, что будет возбуждено уголовное дело. Куприянов на данный момент уже отстранен от исполнения обязанностей. Кроме того, будет наказана вся вертикаль, включая руководителя всего управления по республике Мордовия", - говорит он.

"Взрыв неземного блаженства"

Сама Толоконникова, комментируя новость об отстранении Куприянова от должности начальника колонии, сказала, что была шокирована.

"Это шок для меня, просто взрыв неземного блаженства. Отстранение Куприянова и возможное уголовное дело на него за воровство, незаконное обогащение и пытки - это торжество правосудия, правды и здравого смысла. Оказывается, сопротивляться небесполезно, и акт сопротивления может дать плоды и спустя пять лет тоже", - сказала она Би-би-си.

По словам Толоконниковой, ее голодовка и открытое письмо с требованием прекратить рабство в ИК-14 в 2013 году были "борьбой с Куприяновым в первую очередь, потому что это все было зло, выстроенное его руками".

"Куприянов любил вызывать меня к себе в кабинет и долго говорить о том, что никто меня не услышит. Что я в его власти, и все в его власти в этой колонии. Что никто извне мне не поможет. Что он сталинист. Что России не нужна демократия, а я запуталась в своем идеализме. Упивался безнаказанностью абсолютного зла над жизнями человеческими", - рассказала Толоконникова, отметив, что ее "персональный ад в колонии был срежиссирован этим человеком".