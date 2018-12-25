Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Правообладатель иллюстрации Andrei Anosov/TASS

Олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Он был лидером российской сборной по биатлону в последние годы.

По итогам прошлого сезона Шипулин занял третье место в общем зачета кубка мира по биатлону, уступив только французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе.

В нынешнем сезоне 31-летний спортсмен не принимал участия в этапах кубка мира. Предполагалось, что первым стартом для него станут соревнования "Ижевская винтовка", которая пройдет с 26 по 29 декабря. Сейчас лидером сборной стал Александр Логинов.

Накануне СМИ сообщили, что Шипулин завершит карьеру из-за проблем с сердцем. Биатлонист отчасти подтвердил эту версию.

"Еще одна причина, почему хотелось собрать пресс-концеренцию пораньше, потому что много домыслов, - сказал он на пресс-конференции. - Да, определенные проблемы были, с которыми я справился, в том числе и с сердцем".

По его словам, это не главная причина, почему он завершает карьеру. Самой важной причиной он назвал недопуск на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

"Этому [завершению карьеры] несколько причин, одна из которых - и самая важная - ситуация в 2018 году, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень готовы к этому старту, время и возраст подходили к тому, чтобы там хорошо выступить. Но мы не поехали на Олимпиаду", - отметил Шипулин (трансляцию пресс-конференции ведет издание "Спорт-Экспресс").

"Сейчас я понимаю, что мне это уже не так интересно. Каждый день я уже думал не о спорте, а о том, чтобы быть дома с семьей. Лучше об этом не говорить, но спорт сейчас стал очень грязным, - сказал Шипулин. - Я всегда думал, что спорт и политика - это разные вещи, что мы можем показывать, насколько мы сильны именно в соревнованиях. Сейчас мы видим двойные стандарты, после этого не хочется бороться с ветряной мельницей и доказывать всему миру [свою невиновность]".

Кто такой Шипулин

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете и шестикратный призер чемпионатов мира.

Он пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), а в общем зачете Кубка мира прошлого сезона занял третье место, став лучшим биатлонистом России в пятый раз подряд.

Шипулина при этом не обвиняли в употреблении допинга.

Спортсмен был звездой российского телевидения. Зрители смогут увидеть его еще раз на этой неделе. Шипулин подтвердил, что примет участие в ежегодной "Рождественской гонке", которая состоится в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

"Мы будем выступать в "Рождественской гонке вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное - это гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается", - заявил Шипулин.

В середине декабря представители полиции Австрии побывали в расположении сборной России по биатлону во время этапа кубка мира в Хохфильцене. Сообщалось, что они должны были объявить спортсменам и членам российской команды о том, что в стране проводится расследование в связи с подозрением в применении допинга.

Речь шла о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, проходившем в Австрии в 2017 году. В списке спортсменов, которые интересуют австрийскую полицию, была и фамилия Шипулина. У Шипулина в это время был сбор в другом австрийском городе Обертиллиахе.