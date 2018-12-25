В чем обвиняют экс-главу Росалкоголя и какую роль он играл в водочном мире

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Бывшему руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Он может быть связан с обанкротившимся продавцом водки и банком, лишившимся лицензии.

Во вторник Басманный суд рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте Чуяна. После этого его могут объявить в международный розыск.

Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Чуяну заочно предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями.

В августе 2018 года портал Pasmi.ru со ссылкой на источники утверждал, что Чуян покинул Россию и подал документы на получение гражданства Израиля. Официально это не подтверждено.

Кто такой Чуян

Игорь Чуян руководил Росалкогольрегулированием (РАР) более девяти лет - с момента основания службы в декабре 2008 года. До этого он работал в алкогольном бизнесе, а затем был гендиректором ФГУП "Росспиртпром".

В июле 2018 года Чуян был отправлен в отставку распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. В РАР заявили, что Чуян покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Как рассказывали источники газеты "Ведомости", слухи о скорой отставке Чуяна ходили еще с конца весны, среди причин называли критику со стороны некоторых представителей алкогольного рынка.

"Аффилированность с алкогольным бизнесом"

Власти на протяжении нескольких лет высказывали претензии в адрес чиновника. В мае 2014 года Чуяну объявили выговор за "ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства", а осенью 2015 года его работу критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Игорь Петрович, вы с 2009 года возглавляете службу. Да, многое сделано. Но в то же время нынешнее состояние алкогольного рынка критическое. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы свою ответственность за это? Считаете ли эффективной свою личную работу и вашей команды? Не устали ли вы от этой должности?" - спрашивала Матвиенко.

Тогда же она заявила, что совфед собирается инициировать проверку Чуяна на предмет его возможных связей с алкогольным бизнесом. "Вокруг Игоря Петровича ходит много слухов, в том числе в СМИ, о его аффилированности с алкогольным бизнесом, о 30 человек охраны, машинах и так далее", - отмечала спикер.

В декабре 2014 года РАР впервые с момента введения минимальной розничной цены на крепкий алкоголь не повысило, а понизило норму - с 220 до 185 рублей за бутылку емкостью 0,5 л.

Как следовало из расследования РБК, бенефициаром этого решения могли стать небольшие региональные заводы и федеральный дистрибьютор "Статус групп". Именно эта компания была эксклюзивным партнером "Росспиртпрома", где работал Чуян до назначения в РАР.

Данные менеджеров нескольких алкогольных компаний свидетельствовали о том, что малоизвестная компания "Статус Групп", торгующая водкой под не самыми популярными брендами, за полгода опередила по объемам многолетних лидеров рынка, а к концу 2015 года ее доля в сетевом ретейле достигла 23%.

За новым лидером алкогольного рынка, как утверждали источники РБК, мог стоять миллиардер Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова по "Металлоинвесту". Однако сам Анисимов свою причастность к этому бизнесу неоднократно отрицал.

Осенью 2015 года Следственный комитет возбудил уголовные дела против семи руководителей кабардинских водочных заводов, производивших дешевую водку для "Статус Групп", а в начале 2016 года в компании прошли проверки ФСБ и ФНС.

После этого у "Статус Групп" начались перебои с поставками товара в крупнейшие торговые сети, бренды компании начали стремительно терять доли рынка. В 2016 году выручка "Статуса" сократилась почти вдвое - до 23,34 млрд рублей, а чистая прибыль почти в 48 раз - до 1,82 млн руб.

В декабре 2017 года стало известно о решении "Статус Групп" обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве.

20 ноября партнер "Статус Групп" по дистрибуции "Кристалл-Лефортово" опубликовал на своем сайте обращение гендиректора компании Павла Сметаны к кредиторам. В нем Сметана написал о проблемах компании из-за ОФК-Банка, в котором ЦБ в марте ввел временную администрацию (до отзыва лицензии крупнейшим акционером банка был однокурсник Владимира Путина).

Сметана также пишет, что бенефициаром ОФК-Банка и "Статус Групп" являлся экс-глава РАР Чуян. Он, по словам Сметаны, был "персоной, получавшей "дивиденды" в наличной форме непосредственно из выручки компании "Статус Групп".