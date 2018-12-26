Разоблачители-2018: кто искал правды в России и что с ними стало

Правообладатель иллюстрации INTERPRESS VIA TASS Image caption Чаще других в 2018 году разоблачителями становились педагоги, говорят в "Агоре"

За последний год число разоблачителей, то есть людей, публично раскрывающих информацию о различных нарушениях, в России увеличилось. Больше всего информаторы раскрывали сведения в сфере образования, медицины и охраны правопорядка.

Однако чаще других в 2018 году разоблачителями становились педагоги. К такому выводу пришли авторы доклада правозащитной группы "Агора".

С ноября 2017 года юристы "Агоры" нашли 48 случаев новых случаев разоблачений и выяснили, чем этот шаг обернулся для людей.

Полный доклад можно прочитать по ссылке. Русская служба Би-би-си выбрала пять самых ярких случаев, описанных в докладе.

Прокуратура/махинации

Старший помощник прокурора Любовь Меркулова, выявила, как сообщали СМИ, коррупционную схему в системе здравоохранения Волгоградской области. Меркулова выяснила, что районная больница массово проводит фиктивные диспансеризации, подделав больше полутора тысяч медкарт. Ущерб составил больше 1,5 млн рублей. Аналогичная ситуация произошла и с прививками: по документам детям провели вакцинацию - правда, сами дети об этом ничего не знали.

Как сообщали волгоградские СМИ, главврачу больницы Марии Амелиной был объявлен выговор, ее понизили до терапевта, было решено провести детальный анализ работы медучреждения.

"Я уже не работаю в качестве руководителя этой больницы. Я простой врач. А насчет Любови Меркуловой могу сказать, что она проверку проводила, скажем, не соблюдая этику, не соблюдая правила прокурорских проверок. Она допускала нарушения, вот и все", - говорила бывший главврач.

Вскоре стало известно, что сама Меркулова лишилась должности. В ходе служебной проверки выяснилось, что прокурор оказывала моральное давление на врачей больницы, когда собирала показания.

Сама Меркулова считает, что доказательства были "сфальсифицированы". Суд отказался восстановить ее на службе. Верховный суд России принял к рассмотрению жалобу Меркуловой.

ФСИН/наркотрафик

Алексей Ермаков, сотрудник исправительной колонии №6 в Новомосковске, заявил, что некоторые заключенные периодически находятся в состоянии то алкогольного, то наркотического опьянения, а из камер доносится запах марихуаны.

Вскоре после его разоблачения в штрафном изоляторе нашли повешенным заключенного, у которого незадолго до этого и обнаружились запасы алкоголя и наркотиков.

"Причем повешен очень интересно - с двумя сломанными шейными позвонками. Почему этот осужденный погиб? Потому что очень много знал. Сами понимаете, что начались следственные мероприятия. Он начал бы, как говорится, "петь", - говорил журналистам Ермаков.

Вскоре после этого случая задержали самого Ермакова - по административному делу об употреблении наркотиков. Мировой суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей с обязательным лечением. С должности его уволили.

Также уволили подполковника внутренней службы Сергея Овчинникова, который встал на сторону Ермакова. "У Ермакова очень достойная позиция, но поскольку он еще молодой, то начал открыто задавать вопросы и, наверное, перешел кому-то дорогу", - предположил Овчинников.

Местным СМИ в правоохранительных органах заявили, что по обращениям Ермакова неоднократно проводились проверки, но ни одна из них не выявила нарушений в действиях сотрудников полиции или Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Согласно официальной версии, Ермакова задержали после появления оперативной информации о том, что он не только употребляет наркотические вещества, но может проносить их в колонию.

Уволенный Ермаков отрицает, что употреблял наркотики.

Сбербанк/отчет

Специалист аналитического отдела корпоративно-инвестиционного подразделения банка Sberbank CIB Александр Фэк подготовил отчет, в котором говорилось, что строительство газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" по контракту с "Газпромом" ведут "Стройтрансгаз", контролируемый Геннадием Тимченко, и "Стройгазмонтаж", основанный Аркадием Ротенбергом, причем из разных вариантов маршрута прокладки трубы был выбран более затратный.

"[Автор доклада] делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок", - прокомментировал доклад глава Сбербанка Герман Греф.

Фэк был уволен. Сам аналитик не согласился с предъявленными компанией претензиями в непрофессионализме. Он считает, что доклад был "выстроен последовательно, аргументы изложены логично".

Образование/утечка ЕГЭ

За день до единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике учитель петербургской школы Дмитрий Гущин рассказал об утечке заданий.

"Каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными. Я к этому уже привык. Но сегодня прислали почти всю вторую (сложную) экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов", - написал он.

В день экзамена Гущин заявил, что появившиеся в сети варианты заданий оказались подлинными - именно их должны были решить выпускники.

Рособрнадзор отвергал возможность утечки. Вскоре ведомство подало в суд на Гущина.

"Даже если это на самом деле произошло - зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность", - заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Суд встал на сторону ведомства, постановив, что доводы Гущина "объективными и достоверными доказательствами не подтверждены".

"Напомню, что запросить экзаменационные материалы, чтобы сравнить их с утечкой в ходе разбирательства, судья отказалась четыре раза", - прокомментировал решение Гущин.

Медицина/из санитарок в уборщицы

Санитарки двух больниц Зауралья обратились в прессу, рассказав, что руководство с целью экономии средств зарплатного фонда переводит их на должность уборщиц.

Работники на условиях анонимности рассказали, что зарплата из-за этого снизилась, а главврач районной больницы уверяла, что в деньгах они не потеряют: "Основное время они занимаются именно уборкой помещений".

"Санитарка - это младший медицинский персонал: у них больше зарплата, есть дополнительные дни к отпуску. Уборщица не имеет отношения к медицинскому персоналу, по статусу ниже. Мы считаем, что это грубое нарушение трудового законодательства, ведь на работников оказывают давление и угрожают увольнением", - заявил представитель местного правозащитного центра Александр Андрюков.

Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина отметила, что перевод санитарок в уборщицы проводится согласно новому отраслевому стандарту.

По данным "Агоры", одна из санитарок была уволена после обращения в СМИ и к правозащитникам. Информации о других санитарках нет. Информацию подтверждает портал "Ура.ру". Информации о других санитарках нет.