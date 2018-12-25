Правообладатель иллюстрации Denis Solovyh\TASS Image caption Памятные мероприятия в честь Андрея Карлова стали поводом для скандала вокруг благотворительного фонда его имени

В городе Клинцы Брянской области разгорелся скандал из-за того, что дети чиновников оказались среди тех, кто поехал в Турцию с помощью благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Было ли в этой поездке что-то противозаконное и провинились ли в чем-то городские власти?

"Родители дрались за место получения путевок. Почему там оказались одни дети работников администрации?" - спрашивает у главы города Клинцы Олега Шкуратова и его заместителя Людмилы Лубской главный редактор издания "Клинцы.Инфо" Владимир Шик.

"А дети работников администрации - не дети города Клинцы?" - отвечает ему замглавы Клинцов Лубская. "Мы не видим тут никакой пошлости… Злоупотреблений никаких не было", - резюмирует Шкуратов.

За несколько дней ролик посмотрели более 300 тысяч человек, этот диалог цитировали федеральные СМИ и комментировали депутаты Госдумы.

Скандал разразился после того, как "Клинцы.Инфо" сообщили, что в марте этого года благотворительный фонд имени бывшего российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего в результате покушения, организовал поездку в турецкий городе Демре 50-ти детей. Среди них оказались дети чиновников - в частности, дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова.

Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Полное название фонда его имени - Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимися в тяжелой жизненной ситуации.

Однако к оздоровлению, как оказалось, эта поездка не имела отношения. Позже президент фонда - вдова посла Марина Карлова - рассказала, что это был "общественно-политический проект": целью поездки было участие в памятных мероприятиях, и "естественно, в рамках правил гостеприимства детей отвезли на экскурсии".

Президент фонда и городские власти настаивают на том, что ничего противозаконного и аморального они не совершили. Губернатор Брянской области Богомаз назвал эту историю возмутительной, а поведение чиновников - недопустимым "в первую очередь с моральной точки зрения". И сообщил, что кадровые выводы уже сделаны.

Однако к этой истории до сих пор осталось много вопросов.

Так что же это была за поездка?

В марте 2018 года в турецком городе Демре открывали улицу Карлова и памятник ему. Демре - город-побратим Клинцов, где прошло детство Карлова. На церемонии открытия присутствовали турецкие и российские чиновники, вдова посла, представители российских и турецких СМИ. Репортажи об этом вышли на нескольких российских телеканалах.

На кадрах, которые показывали, в частности, телеканалы "Мир" и "Царьград", видно, что в церемонии принимали участие несколько десятков подростков: часть из них в футболках с гербом Клинцов, часть - в форме "Юнармии", еще несколько - в форме с логотипом движения "Волонтеры-медики".

Карлова в декабре так описывала их роль: участники поездки возлагали венки, стояли в почетном карауле "под жарким солнцем", соревновались в разных видах спорта с местными школьниками и ездили на экскурсии.

Однако еще год назад цель этой поездки описывалась иначе - не как общественно-политическая, и представитель фонда перечислял ее в числе своих благотворительных проектов.

Например, в декабре 2017 года глава Клинцов Олег Шкуратов обещал, что в феврале-марте 2018 года фонд Карлова отправит группу детей из Клинцов для оздоровления в Демре.

Правообладатель иллюстрации Клинцы.Инфо Image caption Мэр Клинцов Олег Шкуратов (в центре) сопровождал в поездке своб дочь

В ответе прокуратуры на запрос журналистов, который цитировал портал "Клинцы.Инфо", говорилось, что в феврале 2018 года фонд Карлова прислал в администрацию Клинцов приглашение группы детей "для отдыха и лечения" в Турции.

В сюжете, который к годовщине фонда снял телеканал "Большая Азия", рассказывалось, что благодаря фонду Карлова дети из Клинцов впервые побывали на турецком курорте. На кадрах показывали детей, отдыхающих у бассейна.

"Помощь детям входит в число основных направлений работы фонда", - говорила журналист канала. "Мы очень хотим помогать детям", - говорил на камеру председатель правления фонда и глава Ассоциации российских и турецких предпринимателей Наки Карааслан.

Правда ли туда поехали только дети чиновников?

Всего в Турцию в марте 2018 года поехали 50 детей из Клинцов.

Точного списка участников поездки не публиковалось. Оценка числа детей госслужащих даже у самих чиновников колебалась от заявления к заявлению.

Начальник отдела образования Бурнос говорила в понедельник, что всего в поездке были пять детей чиновников. Губернатор Богомаз, в свою очередь, рассказывал, что за границу поехали 10 детей чиновников. Во вторник Шкуратов говорил уже о "15 детях" госслужащих.

Шик из издания "Клинцы.Инфо" утверждает, что до 90% участников поездки - дети чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

"Глава администрации отправлял [ребенка], глава отдела образования отправляла около пяти человек, сотрудники полиции и прокуратуры. И другие чиновники. Эту информацию мне сообщил один честный родитель. До 90% "блатных" - это его слова", - настаивает Шик.

Би-би-си не располагает подтверждением его слов.

Точно известно, что в Демре в составе делегации ездила дочь мэра Шкуратова - сам он также был в этой поездке.

В поездке также участвовала и руководитель отдела городской администрации Жанна Бурнос. В интервью, которое также выложил Шик, она подтвердила, что сопровождала в Турции свою дочь, поехавшую в составе делегации от фонда.

"Это люди, которые работают в администрации, в сфере защиты населения, работают в отделе образования - простые специалисты, работают в полиции. В том числе и [дочь] главы администрации города", - описывал родителей губернатор Богомаз.

Президент фонда Карлова заявила, что не видит в этом чего-то необычного. "Говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, я не стала бы. Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба", - рассказала Марина Карлова в интервью изданию "Брянские новости".

Кто еще туда поехал?

Карлова также говорила, что тяжелобольных детей брать изначально не планировалось. "Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву - это восемь часов, потом пять часов ожидания в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей", - объяснила Карлова.

В интервью ТАСС она также рассказала, что как президент фонда просила у городской администрации составить список из "50 юнармейцев", которые могли бы принять участие в памятных мероприятиях.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Марина Карлова считает, что работа ее фонда была оклеветана

Руководитель отдела образования Жанна Бурнос сказала на пресс-конференции, что найти так много юнармейцев сразу было довольно сложно. По ее словам, "Юнармия" в Клинцах еще только формировалась, поэтому среди первых юнармейцев оказались дети сотрудников администрации и силовиков, которым о движении рассказали родители.

Мэр Шкуратов в комментарии изданию "БрянскToday" говорил, что власти решили отправить в первую очередь отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев. Его дочь поехала как призер и победитель областных соревнований по легкой атлетике, настаивал Шкуратов. Бурнос говорила, что ее дочь - юнармеец.

Брянское отделение "Юнармии" в ответ на запрос Би-би-си сообщило, что в марте только 11 участников поездки были активными членами движения. Еще 18 человек из тех, кто ездил в Демре, были приняты в движение "в течение 2018 года, в основном 29 июня".

На кадрах с открытия улицы и памятника Карлову видно, что некоторые дети сидят в футболках с надписью "Всероссийское общественное движение Волонтеры". Логотип на их футболках похож на логотип движения "Волонтеры-медики".

Однако в организации с таким названием Би-би-си сообщили, что в детской делегации из Клинцов не было представителей "Волонтеров-медиков". В пресс-службе уточнили, что в 2017-м и 2018 году обучение в школе волонтера-медика прошли 40 школьников из Клинцов, однако ни один из них не получал официальную экипировку движения.

"Футболки, которые надеты на участницах делегации в Турции, не соответствуют официальной экипировке движения", - сообщили в пресс-службе "Волонтеров-медиков". На фото, которые опубликованы на сайте движения, их форма действительно выглядит чуть иначе - логотип расположен крупнее и ниже, чем на детях в Демре, название организации написано другим шрифтом, а сами футболки свободнее.

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Составлением списков детей занимались сами чиновники города Клинцы. В конкурсной комиссии была, например, начальник отдела образования Бурнос - чья дочь оказалась в числе посетивших Турцию.

Кто оплатил поездку?

Поездка не была оплачена из городского или областного бюджета, говорилось в ответе прокуратуры.

Однако точный спонсор отдыха юнармейцев, чемпионов и детей чиновников неизвестен. Ранее сообщалось, что организацией поездки занимался благотворительный фонд, но теперь ее президент это отрицает.

"Поездка была оплачена за счет турецкой стороны, которая пригласила детей, их сопровождающих и сотрудников фонда, чтобы мы приняли участие в мероприятиях", - сказала Карлова. Кто именно оплачивал поездку от турецкой стороны, она не уточнила.

У фонда Андрея Карлова два совладельца - Карааслан из Ассоциации российских и турецких предпринимателей и Вадим Солоцинский. Оба они входят в руководящие органы некоммерческого партнерства русских и турецких предпринимателей. Карааслан - председатель попечительского совета фонда.

Солоцинский, как отмечало издание "Проект", - отец Екатерины Солоцинской, второй супруги пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Во вторник, 25 декабря, пресс-служба Клинцов сообщила, что глава города Шкуратов собирается возместить расходы на поездку детей госслужащих. "Я находился в служебной командировке, моя поездка обошлась в 30 тысяч рублей. Получается, за 15 детей, которые были в этой поездке, сумма составит 450 тысяч рублей", - процитировала его пресс-служба.

Расходы он собирается возмещать не "турецкой стороне", а фонду Карлова.

Есть ли в этом всем что-то незаконное?

Прокуратура, которая проверяла обстоятельства этой поездки еще весной, сообщила в своем ответе, что считает незаконной саму процедуру формирования списков администрацией.

Из ответа прокуратуры следовало, что по существующей процедуре чиновники должны были донести информацию о благотворительном проекте до широкой общественности. Не приняв соответствующих нормативных актов и не рассказав об отборе населению, чиновники нарушили право граждан на равный доступ к оздоровлению и отдыху.

Карлова говорила, что уставу фонда организация поездки для открытия памятников не противоречит - в уставе есть "медицинские проекты, культурные, социальные, экономические и так далее".

Мэр Шкуратов и глава отдела образования Бурнос работают на своих должностях. Губернатор Богомаз обещал проверить работу Шкуратова.

Пока в администрации уволен лишь один чиновник - заместитель главы города Людмила Лубская, сообщил губернатор.

Теперь она, как выяснила Би-би-си, работает в Брянском драматическом театре. Лубская отказалась общаться с Би-би-си, сказав, что не хочет больше говорить "об этих глупостях".

Кстати, этот театр также сотрудничает с фондом Карлова. Карлова в интервью "Брянской газете" говорила, что недавно фонд оплатил приобретение 400 подарков для новогодней елки, куда пригласят детей-инвалидов и детей из малоимущих семей.

Почему скандал только сейчас?

Владимир Шик, основатель и главный редактор издания "Клинцы.Инфо", в разговоре с Би-би-си рассказал, что видео он снимал еще в апреле 2018 года после поездки детей в Турцию. Сначала, по его словам, он не собирался публиковать видеозапись в интернете.

"Я одним из первых российских журналистов взял интервью у Марины Карловой, после того как ее мужа убили. Все ее приезды и мероприятия в Клинцах, связанные с покойным мужем, я освещал. Я думал, что она святая женщина", - пояснил Шик.

Далее, по версии Шика, он понял, что следующие группы для поездок в Турцию могут быть также непрозрачно отобраны, и решил выложить видео в YouTube. "Я был шокирован заявлениями Карловой [об отсутствии нарушений со стороны чиновников]", - сказал Шик.