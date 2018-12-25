Россия расширила санкции против Украины. В списке более 200 новых пунктов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины. В список попали руководители силовых ведомств и погранслужбы. Кроме того, туда добавили депутатов Верховной рады.

"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В обновленной версии списка появились начальник главного управления разведки минобороны Украины Василь Бурба, глава госпогранслужбы Петр Цигикал, первый замначальника Национальной полиции Вадим Троян, а также первый замглавы МВД Сергей Яровой.

Под российские санкции также попали мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также член-корреспондент Академии медицинских наук Украины Владимир Гусак.

Из украинских компаний под российские санкции попала, в частности, государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго", которая обеспечивает около 14% от общей мощности электростанций Украины. Также в списке появились банк "Укрэксимбанк", компания "Укроборонпром", изготавливающая военную технику, и экспортно-импортная компания "Укрспецэкспорт".

Под санкциями теперь и один из крупнейших производителей куриного мяса в Европе -"Комплекс Агромарс" - а также "Первая логистическая компания" (ПЛК) и страховая группа "ТАС".

Первая версия списка

Введение "специальных экономических мер", как ранее было сказано в постановлении, предполагает замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств с территории России на Украину.

В начале ноября Россия ввела санкции против 322 человека и 68 компаний. Под ограничительные меры тогда попали экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, бывший лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Также в первой версии списка оказались ряд военачальников, включая министра обороны Степана Полторака и начальника генштаба Виктора Муженко, секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов, глава МВД Арсений Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и старший сын президента страны Алексей Порошенко.

В Кремле тогда сообщили, что решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Президент Украины Петр Порошенко в список не попал. "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украинские санкции

После аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе Украина ввела санкции против 1228 российских граждан и 468 компаний.

Украинские санкции коснулись российских парламентариев, сотрудников администрации президента, высокопоставленных чиновников, бизнесменов, деятелей культуры и представителей СМИ. Им запрещен въезд на Украину, а украинские активы подлежат конфискации.

В мае этого года президент Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, расширив санкции в отношении российских юридических и физических лиц и продлив действие санкций, введенных в предыдущие годы.