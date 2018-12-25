Правообладатель иллюстрации YouTube / @KevinSpacey Image caption В нашумевшем видеоролике Кевин Спейси стоит на кухне в переднике и отрицает, что что-либо в своей жизни сделал не так

В понедельник известный голливудский актер Кевин Спейси, который 7 января предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше, опубликовал в своем "Твиттере" видеоролик, вызвавший бурную реакцию общественности.

В ролике Спейси предстает в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик" и, обращаясь напрямую к зрителю (ход, придуманный создателями сериала), отрицает какие-либо неподобающие действия со своей стороны.

"Конечно, некоторые всему поверили. Затаив дыхание, они ждут, что я во всем признаюсь", - говорит с экрана Спейси-Андервуд.

"Они скажут, что я веду себя неуважительно, не играю по правилам. Как будто я когда-либо играл по чьим-то правилам. Никогда этого не было. И вам это очень нравилось", - продолжает актер.

Реакция не заставила себя ждать. Актриса Алисса Милано, инициировавшая флешмоб #MeToo, в рамках которого женщины начали открыто рассказывать о пережитых домогательствах, у себя в "Твиттере" приводит заголовок из прессы о том, что Спейси предъявлены обвинения, и далее пишет: "И после того, как вы это прочитаете, посмотрите гадкое видео, которое мистер Спейси запостил, после того как эта новость облетела весь мир".

Писатель, теле- и радиоведущий Айра Мэдисон III: "Сдается мне, Кевин Спейси не будет вести церемонию Оскара".

Актер, кинорежиссер, продюсер Джон Фавро: "Кевина Спейси теперь обслуживают юристы Дональда Трампа?"

Комик У.Камау Белл: "Видео Кевина Спейси - лишнее подтверждение тому, что, каким бы богатым и знаменитым ты ни стал, тебе в жизни нужны как минимум три человека, которые без проблем скажут: "Братан! Что за черт?"

Пропустить Twitter пост , автор: @wkamaubell That Kevin Spacey video is further proof that no matter how rich and famous you get you need at least 3 people in your life who have no problem saying to you... pic.twitter.com/mvbJkWywEa — W. Kamau Bell (@wkamaubell) 24 декабря 2018 г.

Суть обвинений

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На пресс-конференции в Бостоне в 2017 году бывшая телеведущая Хизер Анру обвинила Спейси в домогательствах по отношению к ее сыну

7 января суд штата Массачусетс рассмотрит дело, толчок которому дала бывшая телеведущая Хизер Анру. В прошлом году Анру публично заявила, что годом ранее в одном из баров на острове Нантакет Спейси сначала напоил, а потом домогался ее на тот момент 18-летнего сына.

По ее словам, Спейси покупал юноше один напиток за другим и, когда тот достиг заметной степени алкогольного опьянения, начал к нему приставать.

По законам штата Массачусетс, употребление алкоголя в публичных местах разрешается с 21 года. Кроме того, заявила Анру, ее сын не давал согласия на любого рода физический контакт и вся эта история нанесла ему серьезную психологическую травму.

В сентябре этого года прокуратура Лос-Анджелеса сняла со Спейси другие обвинения в сексуальных домогательствах, объяснив свое решение истечением срока давности с момента совершения преступлений.

Десятки жертв?

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption За роль конгрессмена Фрэнка Андервуда Кевин Спейси был удостоен нескольких наград

Опубликованное в преддверии суда видео - первый публичный шаг Спейси с октября 2017 года, когда он принес извинения актеру Энтони Раппу, также обвинившему Спейси в сексуальных домогательствах.

Тогда в письменной форме Спейси заявил, что описанные Раппом события произошли, должно быть, более 30 лет назад и он не помнит той встречи. Но, если он действительно вел себя так, как утверждает Рапп, то он приносит свои искренние извинения.

В том же обращении Спейси признался, что в его жизни были романтические отношения и связи как с женщинами, так и с мужчинами, и что в конце концов он "выбрал жить жизнью гея".

Вскоре после откровений Раппа с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. Он утверждал, что Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году. По словам Монтаны, после того как Спейси попытался схватить его за промежность, он в течение полугода страдал от посттравматического стрессового расстройства.

А в ноябре 2017 года руководство лондонского театра "Олд Вик" сообщило, что получило 20 жалоб от своих нынешних и бывших сотрудников на непристойное поведение Спейси, который был худруком театра на протяжении 11 лет.

Тяжелые последствия

Скандальные обвинения в адрес Кевина Спейси привели к тому, что сцены с его участием были вырезаны из ряда картин, находившихся в момент скандала в производстве. В частности из криминального триллера 2017 года "Все деньги мира".

Также были остановлены съемки "Карточного домика", а вышедшая на экраны в августе 2018 года драма "Клуб миллиардеров" с участием Спейси отметилась рекордно низкими кассовыми сборами в день премьеры.

Кроме того, в декабре прошлого года актер не получил специальной премии "Эмми", на которую был номинирован. В заявлении Международной телевизионной академии говорилось, что премия отзывается в свете недавних событий.