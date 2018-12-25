"Гадкое видео": звезды возмущены видеообращением Кевина Спейси в образе Фрэнка Андервуда
В понедельник известный голливудский актер Кевин Спейси, который 7 января предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше, опубликовал в своем "Твиттере" видеоролик, вызвавший бурную реакцию общественности.
В ролике Спейси предстает в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик" и, обращаясь напрямую к зрителю (ход, придуманный создателями сериала), отрицает какие-либо неподобающие действия со своей стороны.
"Конечно, некоторые всему поверили. Затаив дыхание, они ждут, что я во всем признаюсь", - говорит с экрана Спейси-Андервуд.
"Они скажут, что я веду себя неуважительно, не играю по правилам. Как будто я когда-либо играл по чьим-то правилам. Никогда этого не было. И вам это очень нравилось", - продолжает актер.
- Кевин Спейси извинился перед Раппом, обвинившим его в домогательствах
- Карьера через постель: насколько это норма в Голливуде?
- Почему Голливуд так долго молчал о Харви Вайнштейне
Реакция не заставила себя ждать. Актриса Алисса Милано, инициировавшая флешмоб #MeToo, в рамках которого женщины начали открыто рассказывать о пережитых домогательствах, у себя в "Твиттере" приводит заголовок из прессы о том, что Спейси предъявлены обвинения, и далее пишет: "И после того, как вы это прочитаете, посмотрите гадкое видео, которое мистер Спейси запостил, после того как эта новость облетела весь мир".
Писатель, теле- и радиоведущий Айра Мэдисон III: "Сдается мне, Кевин Спейси не будет вести церемонию Оскара".
Актер, кинорежиссер, продюсер Джон Фавро: "Кевина Спейси теперь обслуживают юристы Дональда Трампа?"
Комик У.Камау Белл: "Видео Кевина Спейси - лишнее подтверждение тому, что, каким бы богатым и знаменитым ты ни стал, тебе в жизни нужны как минимум три человека, которые без проблем скажут: "Братан! Что за черт?"
Суть обвинений
7 января суд штата Массачусетс рассмотрит дело, толчок которому дала бывшая телеведущая Хизер Анру. В прошлом году Анру публично заявила, что годом ранее в одном из баров на острове Нантакет Спейси сначала напоил, а потом домогался ее на тот момент 18-летнего сына.
По ее словам, Спейси покупал юноше один напиток за другим и, когда тот достиг заметной степени алкогольного опьянения, начал к нему приставать.
По законам штата Массачусетс, употребление алкоголя в публичных местах разрешается с 21 года. Кроме того, заявила Анру, ее сын не давал согласия на любого рода физический контакт и вся эта история нанесла ему серьезную психологическую травму.
В сентябре этого года прокуратура Лос-Анджелеса сняла со Спейси другие обвинения в сексуальных домогательствах, объяснив свое решение истечением срока давности с момента совершения преступлений.
Десятки жертв?
Опубликованное в преддверии суда видео - первый публичный шаг Спейси с октября 2017 года, когда он принес извинения актеру Энтони Раппу, также обвинившему Спейси в сексуальных домогательствах.
Тогда в письменной форме Спейси заявил, что описанные Раппом события произошли, должно быть, более 30 лет назад и он не помнит той встречи. Но, если он действительно вел себя так, как утверждает Рапп, то он приносит свои искренние извинения.
В том же обращении Спейси признался, что в его жизни были романтические отношения и связи как с женщинами, так и с мужчинами, и что в конце концов он "выбрал жить жизнью гея".
Вскоре после откровений Раппа с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. Он утверждал, что Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году. По словам Монтаны, после того как Спейси попытался схватить его за промежность, он в течение полугода страдал от посттравматического стрессового расстройства.
А в ноябре 2017 года руководство лондонского театра "Олд Вик" сообщило, что получило 20 жалоб от своих нынешних и бывших сотрудников на непристойное поведение Спейси, который был худруком театра на протяжении 11 лет.
Тяжелые последствия
Скандальные обвинения в адрес Кевина Спейси привели к тому, что сцены с его участием были вырезаны из ряда картин, находившихся в момент скандала в производстве. В частности из криминального триллера 2017 года "Все деньги мира".
Также были остановлены съемки "Карточного домика", а вышедшая на экраны в августе 2018 года драма "Клуб миллиардеров" с участием Спейси отметилась рекордно низкими кассовыми сборами в день премьеры.
Кроме того, в декабре прошлого года актер не получил специальной премии "Эмми", на которую был номинирован. В заявлении Международной телевизионной академии говорилось, что премия отзывается в свете недавних событий.