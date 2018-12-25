Трамп: "шатдаун" продлится до тех пор, пока не выделят деньги на стену

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На время "шатдауна" многие правительственные служащие отправляются в неоплачиваемый отпуск

Правительство США не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят фиансирование стены на границе с Мексикой, заявил президент Дональд Трамп. 9 из 15 американских министерств начали сворачивать работу на прошлой неделе из-за бюджетного кризиса.

"Не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Этого точно не пройзойдет, пока у нас не будет стены, ограды, как бы они ни хотели ее называть. Я могу называть ее, как им угодно, но суть от этого не меняется. Это преграда от людей, которые пытаются проникнуть в страну", - заявил Трамп.

"Это барьер от наркотиков. Знаете, сегодня в мире есть большая проблема. Это торговля людьми, и мы этого не потерпим. Мы очень много работаем, чтобы поймать торговцев людьми. Они - плохие люди. Мы не можем сделать этого без барьера. Мы не можем их поймать без стены", - добавил президент.

В этом году частичный "шатдаун" - прекращение работы ряда федеральных структур - наступает уже в третий раз. Это происходит, когда республиканцы и демократы в конгрессе не могут совместно утвердить бюджет, как правило из-за принципиальных разногласий по каким-то вопросам.

Таким вопросом в очередной раз стало финансирование стены на границе с Мексикой. Трамп требует выделить на проект 5,7 млрд долларов. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила финансирование, но демократы в сенате собирались голосовать против.

Представители партий попытались договориться, но у них не вышло, и в минувшую субботу девять федеральных министерств, в том числе госдепартамент, министерства внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции начали постепенно сворачивать работу.

Трамп тогда заявил, что республиканцы "готовы к очень долгому противостоянию".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров, во многих местах граница уже давно оборудована различными заграждениями

После "шатдауна" - но не только в связи с ним - американские биржи пережили худший рождественский сочельник в истории. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,21%, Dow Jones - 2,91%.

В понедельник Трамп написал в "Твиттере", что нашел подрядчика для строительсва очередного участка стены. В течение дня он несколько раз писал, что "по-прежнему ждет", что демократы утвердят финансирование стены, и правительство вернется к полноценной работе.

Ранее Трамп опубликовал в "Твиттере" картинку со стальным забором, сопроводив ее комментарием: "Дизайн нашего стального барьера-заграждения - абсолютно эффективный и в то же время красивый!"

Это будет уже третий случай "шатдауна" в 2018 году. После Нового года демократы получат большинство в нижней палате конгресса, завоеванное на ноябрьских выборах, после этого утвердить дорогостоящий проект строительства стены будет невозможно.

В январе 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, выполнив тем самым одно из своих предвыборных обещаний. При этом он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство.

В начале года глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что позиция Трампа по постройке стены "эволюционировала", и Белый дом планирует закрыть стеной лишь около трети границы, а Мексика не должна оплачивать строительство.

После этого Трамп пояснил, что, согласно его замыслу "стена будет оплачена Мексикой - прямо, косвенно, или в долгосрочной перспективе".