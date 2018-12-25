Рождественское обращение королевы: прочность семьи и христианское учение

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевское обращение по традиции было записано заблаговременно, 12 декабря, в Белой гостиной Букингемского дворца

Королева Британии Елизавета II в традиционном рождественском обращении подвела итоги года в стране и в жизни королевской семьи. Королева уверена, что христианская идея мира на Земле и всеобщего блага сегодня актуальна как никогда.

Семья

"Дома, в моей семье, выдался хлопотный год - две свадьбы, два ребенка, и скоро ожидается еще один. В таких условиях любой бабушке будет, чем заняться. Мы отмечали и другие праздники, включая 70-й день рождения принца Уэльского", - сказала королева.

В этом году замуж вышла Принцесса Евгения Йоркская, сочетавшаяся браком со своим давним партнером Джеком Бруксбэнком.

Но королевской свадьбой года, без сомнения, стало бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл, ставших после свадьбы герцогом и герцогиней Сассекскими.

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Также этим летом был заключен первый в истории британской королевской семьи однополый брак. 55-летний четвероюродный племянник королевы Айвар Маунтбаттен связал себя узами брака с 56-летним Джеймсом Койлом.

Пополнение в королевской семье в этом году обеспечила другая чета - Кейт и Вильям. 22 апреля в Лондоне появился на свет третий ребенок четы, принц Джордж. В июне ребенок также родился у дочери принцессы Анны, сестры принца Чарльза.

В октябре Гарри и Меган объявили, что тоже ждут пополнения.

Вечные идеи

Вера может объединять людей, но может и приводить к непримиримой вражде, если становится жертвой раздоров, сказала королева.

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"В некоторых культурах считают, что долгая жизнь дарует мудрость. Хотелось бы думать, что это правда. Отчасти эта мудрость заключается в том, чтобы понять некоторые из жизненных парадоксов. Таких, например, как стремление человека к добру и в то же время способность творить зло", - добавила она.

О том же в рождественском обращении говорил предстоятель Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он призвал британцев "забыть язык ненависти, соперничества и межклановой вражды".

И королева и архиепископ как правило избегают политических тем в своих заявлениях.

По мнению корреспондента Би-би-си по делам королевской семьи Наколаса Уитчелла, Елизавета II могла иметь в виду политический раздор, охвативший Британию в связи с брекситом, но это лишь одна из возможных трактовок.

"Я видела много изменений в своей жизни. Вера, семья и дружба, были не просто незыблемыми для меня. Они оставались источником душевного комфорта и спокойствия" - сказала Елизавета II.

"Рождественская история сохраняет привлекательность, потому что не предлагает теоретических объяснений загадкам жизни. Вместо этого, в ней говорится о рождении младенца и надежде, которое это рождение две тысячи лет назад дало миру. Когда Иисус только появился на свет, его признавали лишь немногие. Теперь за ним следуют миллиарды. Я уверена, что его идея мира на Земле и добра для всех никогда не устареет. Я уверена, что сейчас эти идеи нужны нам как никогда. Желаю вам счастливого Рождества", - закончила королева свою речь.