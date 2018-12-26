Япония объявила о возобновлении китобойного промысла

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Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы возобновить их коммерческую добычу. Об этом объявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

По его словам, некоторые страны, входящие в комиссию, игнорируют научные данные, свидетельствующие о достаточном количестве китов, и не демонстрируют готовности к сближению позиций. В связи с этим Япония вынуждена покинуть организацию.

Как уточнил Суга, Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов уже с будущего июля. Охота будет вестись в пределах исключительной экономической зоны страны, промысел в водах Антарктики вестись не будет.

Коммерческий китобойный промысел был запрещен IWC в 1986 году после того, как некоторые виды китов были почти полностью истреблены.

Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем частично возобновила промысел, но охота была разрешена только в научных целях.

При этом мясо китов появлялось в японских ресторанах и магазинах, что давало противникам китобойного промысла сомневаться в научном характере этой деятельности.

Япония называет употребление китового мяса частью культуры страны. Как отмечает агентство Киодо, мясо китов было главным источником питания для жителей страны в послевоенный период и включалось в школьные обеды.

Как заявил Суга, в 60-е годы прошлого века японцы ежегодно съедали до 200 тысяч тонн китового мяса, однако в последние годы его потребление снизилось до 5 тысяч тонн.

По данным японских властей, в настоящее время против коммерческого промысла китов выступают 48 членов IWC, в то время как к его возобновлению склоняется 41 государство.

По данным зоозащитной организации Whale and Dolphin Conservation, китобойный промысел до сих пор существует во многих странах. На китов ради их мяса до сих пор охотятся в Норвегии и Исландии. Норвегия отказалась поддержать мораторий на вылов, а Исландия частично согласилась с ним.

С критикой японского правительства уже выступили власти Австралии - одного из главных противников китобойного промысла.

Глава МИД страны Мариза Пейн и министр окружающей среды Мелисса Прайс в совместном заявлении подчеркнули, что крайне разочарованы решением Японии.

"Австралия по-прежнему решительно выступает против всех форм коммерческого и так называемого "научного" китобойного промысла", - говорится в их заявлении.

С призывом пересмотреть решение к правительству Японии обратилось местное отделение Гринпис. Исполнительный директор Greenpeace Japan Сэм Аннесли предупредил, что это может негативно повлиять на проведение саммита Большой двадцатки в Осаке в июне 2019 года.