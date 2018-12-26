Уволился вице-губернатор, обвинявший во лжи участницу пресс-конференции Путина

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подал в отставку. На прошлой неделе на него пожаловалась президенту обманутая дольщица.

"Принята отставка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина", - говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Сам Албин заявил Русской службе Би-би-си, что пока не комментирует причины ухода из Смольного. Он также пока не готов ответить на вопрос, где продолжит свою карьеру.

Албин стал вице-губернатором Петербурга осенью 2014 года. До этого он был министром регионального развития России и носил фамилию Слюняев. После отставки он сменил фамилию, объяснив это тем, что его предки-крестьяне были Албиными, но в XIX веке были вынуждены изменить фамилию из-за "придури помещика".

На посту вице-губернатора Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования. Теперь контролем за этим блоком займется вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Бывший депутат Госдумы и руководитель фракции "Партия Роста" в законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева назвала уход Албина огромной потерей для города.

Пропустить Twitter пост , автор: @DmitrievaOksana Отставка Игоря Албина - огромная потеря для Санкт-Петербурга. Самый эффективный и популярный вице-губернатор. Единственный, кто был нацелен на работу и конечный результат. — Оксана Дмитриева (@DmitrievaOksana) 26 декабря 2018 г.

"Готов понести за свою несговорчивость наказание"

21 декабря Албин обвинил во лжи и самопиаре дольщицу Аллу Андрееву, которая пожаловалась на него президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

Албин заявил, что не будет с ней работать и "готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку".

Андреева рассказала президенту, что ее муж был убит предположительно из-за ее деятельности по защите прав дольщиков, мать умерла от переживаний, а ей самой грозит уголовное дело.

Активистка утверждала, что чиновники Петербурга и Ленинградской области дают разрешение на ввод в эксплуатацию неготовых домов. В частности она упомянула Албина и Виктора Миненко - бывшего главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу.

Путин пообещал разобраться в ситуации с недостроенными домами и помочь с расследованием убийства мужа Андреевой.

21 декабря Андреева встретилась с врио губернатора Петербурга Бегловым. "Я надеюсь, что мы вместе сможем решить этот вопрос, потому что, собственно говоря, я хочу закрыть этот вопрос раз и навсегда, это моя самая главная идея и вообще желание", - сказал он на встрече, поблагодарил дольщицу за обращение к президенту и предложил выпить чаю.

Встреча с врио губернатора состоялась со второй попытки - ранее Андреева отказалась от разговора, в котором помимо Беглова должны были принять участие прокурор Петербурга и глава городского комитета по строительству.

Еще одна отставка

Также в среду Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова, возглавлявшего финансовый блок правительства. Контроль за деятельностью этого блока временно возложен на вице-губернатора Сергея Мовчана.

Мокрецов начинал свою карьеру в Петербурге, в 2000-е годы переехал в Москву, где сначала работал в Федеральной налоговой службе, а потом в министерстве обороны. В Петербург он вернулся в 2013 году.

Беглов стал исполнять обязанности губернатора Петербурга в октябре этого года, после того как в отставку ушел Георгий Полтавченко. Беглов ранее работал постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

С 1991 по 1997 год Беглов был совладельцем совместного немецко-российского предприятия "Мелазель". У компании были партнерские связи с комитетом по внешнеэкономическим связям Петербурга, который тогда возглавлял Путин. В 2002 году Беглов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. В 2004 году он перешел на работу в администрацию президента.

В сентябре Беглову предстоит участие в губернаторских выборах.