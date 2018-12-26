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Руководитель главка МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин подал прошение об отставке, объявил глава ведомства Владимир Колокольцев. СМИ сообщили о его отставке еще в начале декабря и связали ее с тем, что у Валиулина обнаружилась незадекларированная собственность за рубежом.

"Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения", - сказал Колокольцев на пресс-конференции, отвечая на вопрос об отставке Валиулина.

Президент России Владимир Путин назначил Валиулина начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД (известного также как Центр "Э") в 2012 году. До этого Валиулин четыре года возглавлял центр по борьбе с экстремизмом московской полиции.

В октябре 2017 года Валиулин предлагал наказывать родителей и учителей за участие детей в акциях протеста.

В апреле этого года минфин США внес Валиулина и еще более 20 россиян в санкционный список, обвинив их в участии "в дестабилизирующей деятельности российского правительства".

Об уходе Валиулина в отставку российские СМИ сообщили 11 декабря. Как писал "Коммерсант", его увольнение связано с тем, что в декларации о своем имуществе и доходах за 2011 год он не указал квартиру в Болгарии. По данным источников газеты, это имущество Валиулин приобрел до 2010 года, а продал в 2012 году.

О заграничном имуществе полицейского стало известно после его бракоразводного процесса с бывшей женой Галиной Михеевой, которая работает в московском главке МВД. Из-за имущественных тяжб между экс-супругами Михеева решила проинформировать о незадекларированной недвижимости Валиулина руководство МВД, говорят собеседники издания.

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РБК уточняло, что Михеева написала рапорт заместителю министра генерал-полковнику Михаилу Ваничкину, в котором рассказала о якобы незадекларированном имуществе экс-супруга не только в Болгарии, но и о доме в Италии.

Источник РБК в центральном аппарате МВД уточнял, что Валиулина уволили с формулировкой "за утрату доверия". "Коммерсант" сообщал, что указ президента еще не подписан, но в документе будет именно такая формулировка. Другой источник РБК утверждал, что Валиулин уволился по собственному желанию.