Ольга Глацких уходит в отставку после слов "государство не просило рожать"

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Чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении с должности руководителя департамента по делам молодежи в правительстве Свердловской области. Ее уволят после 9 февраля 2019 года.

"Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня", - приводит слова Глацких местный блогер Сергея Колясникова.

Заявление Глацких, датированное 26 декабря, Колясников опубликовал на своей странице в "Живом журнале". Уход чиновницы агентству Интерфакс подтвердил департамент информационной политики губернатора, а агентству ТАСС - вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

В заявлении Глацких просит отпустить ее в оплачиваемый отпуск с 9 января по 9 февраля 2019 года "с последующим увольнением".

После ухода с государственной службы, по ее словам, она планирует "и дальше приносить пользу нашей молодежи".

Резонансные слова

В начале ноября Глацких широко начали цитировать как местные, так и федеральные СМИ после скандального высказывания на встрече с молодежью. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - заявила чиновница.

После этого Глацких отстранили от работы на время проверки. Увольняться по собственному желанию она тогда отказалась, сказав в интервью Колясникову, что ей "совесть не позволяет" бросить начатые проекты.

В середине декабря бывшая спортсменка вернулась к работе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыто осудил слова Глацких, однако ее возвращение к работе прокомментировал так: "Люди имеют право на ошибку". Он добавил, что "от этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба". Он сказал, что экс-спортсменка "получила выговор".

Хотя в итоге Глацких принесла извинения за свои слова, ее исключили из политсовета регионального отделения "Единой России". Тогда же в Следственном комитете сообщили, что проводят проверку по поводу возможного нецелевого расходования бюджетных средств структурой, возглавляемой Глацких.

В ноябре в Центре антикоррупционной политики партии "Яблоко" рассказали, что компании семьи Глацких принадлежат охотничьи угодья площадью 336 квадратных километров, которые она получила по охотхозяйственному соглашению без торгов на 49 лет. Чуть менее половины компании принадлежит отцу Ольги Глацких и ее брату. Эти данные подтвердили в правительстве Свердловской области.

Новое ведомство

Одновременно с возвращением Глацких на работу губернатор подписал документы о создании нового ведомства в регионе - министерства образования и молодежной политики. Оно будет сформировано на базе областного министерства общего и профессионального образования и регионального департамента молодежной политики, где как раз работает Глацких.

По словам Куйвашева, это было сделано для того, чтобы "создать современные управленческие структуры, сократить число госслужащих и в то же время повысить их квалификацию и ответственность".

Как писали местные СМИ, объединение означает, что департамент лишится собственного бюджета и полномочий по распределению средств. В беседе с корреспондентом издания Ura.ru Глацких тогда отказалась комментировать решение об объединении ведомств, заявив лишь, что "реорганизация будет идти минимум два месяца".