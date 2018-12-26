В России одобрили выращивание опийного мака для медицины. Зачем?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выращивать опиумный мак разрешат двум подмосковным госпредприятиям

Правительство России одобрило законопроект, допускающий выращивание в стране наркосодержащих растений в медицинских целях, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров. Эксперты говорят, что это продиктовано сложной ситуацией на российском рынке обезболивающих препаратов.

Документ разрешает культивирование некоторых сортов наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием алкалоидов опия. По словам Мантурова, эта норма позволит наладить в России производство полного цикла наркотических обезболивающих лекарств.

"На сегодняшний день мы закупаем практически 100% субстанций по импорту и производим из них готовые лекарственные формы", - сказал министр на заседании кабмина в среду.

Мантуров пояснил, что в производстве будут задействованы два предприятия - Московский эндокринный завод и Государственный НИИ органической химии и технологии.

Глава минздрава Вероника Скворцова подчеркнула, что девять из десяти основных производителей такого рода субстанций находятся на территории стран, которые ввели санкции против России.

"Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными, нам необходимо производить препараты по полному циклу, от субстанции до лекарственных форм", - сказала она.

Политика и курс рубля

Как отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, сегодня в России проблема с обеспечением обезболивающими лекарственными препаратами стоит очень остро.

По его словам, для доступа к такой терапии приходится проходить сложные административные процедуры, а спектр тех наименований лекарственных препаратов, которые доступны врачам, достаточно ограничен.

"Препараты на основе опиума и морфина занимают определенную долю рынка лекарств, предназначенных для снятия болевого синдрома, но всю проблему они не решают", - пояснил Беспалов в беседе с Би-би-си.

"Рынок обезболивающих очень сильно отрегулирован государством. Тут все очень сильно зависит не столько от санкций, сколько от всевозможных политических процессов, от колебаний курса рубля и так далее", - добавил эксперт.

От Таиланда до Канады

Наркотические вещества сегодня разрешены для использования в медицинской практике во многих странах.

Накануне парламент Таиланда разрешил использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях. Таиланд стал первым государством Юго-Восточной Азии, которое пошло на такой шаг.

В сентябре министерство внутренних дел Грузии подготовило законопроект, разрешающий выращивание конопли в медицинских целях для продажи за рубежом. В правительстве страны ожидают, что выращивание конопли на легальных плантациях будет экономически выгодно.