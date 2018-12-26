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Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис самого быстрорастущего ритейлера в России - сети магазинов алкоголя "Красное и белое". Причина обысков неизвестна.

Обыски начались в среду в офисе компании в Челябинске. До весны 2018 года там располагался головной офис сети, позже он переехал в Москву.

Об обысках сообщили челябинское издание 74.ru и источник информационного агентства ТАСС. Пресс-служба самой сети пока недоступна для комментариев.

В официальном сообществе "Красного и белого" в социальной сети "ВКонтакте" Русской службе Би-би-си подтвердили факт обысков и достоверность информации, опубликованной изданием 74.ru.

По данным портала, в Челябинске силовики некоторое время не выпускали из офиса сотни сотрудников компании. В сообщении говорилось, что в обысках также участвуют сотрудники Росалкогольрегулирования и налоговой службы.

Пресс-секретарь Росалкогольрегулирования сообщил, что все комментарии по этой теме дает ФСБ. Би-би-си направила запрос в ФСБ, но ответа пока не получила.

В октябре стало известно, что компания владельца сети Сергея Студенникова ООО "Абсолют" пытается оспорить в Челябинском областном арбитражном суде доначисление налогов на сумму около двух миллиардов рублей. "Асболют" занимается оптовыми закупками алкоголя для торговой сети.

В 2018 году Bloomberg назвал сеть "Красное и белое" самым быстрорастущим ритейлером России, а ее основателя и владельца сети Сергея Студенникова - новым долларовым миллиардером. В интервью агентству он сообщил, что сеть открывает в среднем по шесть магазинов каждый день.

По итогам 2018 года "Красное и белое" займет долю в 2,4% на рынке продовольственных товаров России. Это крупнейший в России ритейлер по продажам крепкого алкоголя, сказал Би-би-си Михаил Бурмистров из "Infoline-аналитики". Магазины находятся в 57 регионах России.