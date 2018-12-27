Внук в Англии, но дача не Микояна. Главное из интервью Золотова о Навальном

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Глава Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Виктор Золотов дал интервью "Комсомольской правде". Русская служба Би-би-си выбрала самое интересное из этой беседы - о "дуэли" с Навальным, о "даче Микояна", о происхождении имущества генерала, внуке в Англии и президенте.

О "дуэли" с Навальным

"Он [Навальный] бегал по магазинам и овощным развалам, доставал мои фотографии и говорил - вот он, кто вас объедает, он - вор. Ну как нормальный человек к этому отнесется? Естественно моим первым желанием было дать этому клеветнику пощечину. Если бы я просто дал ему пощечину, он обязательно побежал бы в суд и стал писать на меня заявление...

Хочу огорчить этого субъекта [Навального] и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения Виктор Золотов, директор Росгвардии

Откуда они взяли, что я собираюсь его убить? Я его вызвал на спарринг. С кем дуэль-то проводить и кому назначать?"

В августе этого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил расследование, в котором говорилось, что Росгвардия закупает продукты у единственного поставщика по завышенным ценам. После этого Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Оппозиционер в ответ предложил генералу поучаствовать в теледебатах, от чего Золотов отказался, пояснив, что звал его "на другое". В начале декабря директор Росгвардии подал к Навальному иск о защите чести. В то же время в военной прокуратуре сообщили о проверке соблюдения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов для Росгвардии.

О "даче Микояна"

"Хочу огорчить этого субъекта [Навального] и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте. Там же, чуть дальше находится и дача Сталина. И когда он расселял на моей даче царскую семью, я думал, что он поселит туда и Сталина. Спасибо, что не поселил".

В другом расследовании ФБК, вышедшем еще в 2016 году, речь шла об имуществе семьи Золотова. В частности, в нем говорилось, что ему принадлежит дача советского партийного деятеля Анастаса Микояна в Одинцовском районе Подмосковья, где генерал якобы построил дом площадью 1000 кв. м. На бывшей даче Микояна первый президент России Борис Ельцин предлагал поселить потомков царской семьи после их возвращения в Россию. О том, что дача Микояна в итоге оказалась в собственности у Золотова, говорил также начальник охраны Ельцина Александр Коржаков.

О происхождении недвижимости

"Что касается непосредственно имущества, это в продолжение разговора про дачу и так далее, он оценил недвижимость моей семьи в 3,5 миллиарда, в несколько раз завысив эту ценовую составляющую....

Я в свое время занимался бизнесом. Уже 18 лет бизнесом занимается мой зять и 13 лет работает в бизнесе сын".

В том же расследовании ФБК упоминались принадлежащие семье Золотова земельный участок, три квартиры в Москве, коттедж в Сочи и два дома - в Барвихе и Геленджике. Общие активы семьи Золотовых фонд оценивал в сумму свыше 663 млн рублей. В 2018 году ФБК опубликовал список недвижимости Золотовых уже на сумму 3,5 млрд рублей. Согласно данным Росгвардии, в 2017 году Золотов заработал 6,7 млн рублей, также он задекларировал три земельных участка (самый большой площадью 11,8 кв.м), два жилых дома, две квартиры и ледник.

О внуке в Англии

"Более того, этот субъект спрашивает на какие деньги учится мой внук в Англии? Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь.. Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом".

"Я считаю, что вы - лживый лицемер, несете в своем ролике какую-то ахинею про Порошенко, что кто-то мотается по Прибалтике... Да у вас внуки живут и учатся в Англии. Непонятно, на какие деньги. Вы об этом забыли? Внезапная амнезия наступила? Как у вас только наглости хватает предъявлять кому-то претензии такого рода", - говорил Навальный в ответе Золотову, вызвавшему его на дуэль.

О Путине

"Я хочу сказать, что горжусь службой под руководством человека, который вновь сделал нашу страну могучей и великой. И я сделаю все для того, чтобы определенные индивидуумы не ввергли ее назад девяностые годы".

Золотов служил в КГБ, а в начале 90-х был телохранителем мэра Петербурга Анатолия Собчака, заместителем которого работал Владимир Путин. Когда Путин стал президентом, Золотов возглавил его охрану. До 2013 года он был начальником службы безопасности президента, а затем перешел в МВД, где годом позже возглавил внутренние войска и был назначен заместителем министра. В 2015 году Золотов получил звание генерала армии, а в 2016-м был назначен директором тогда же созданной Росгвардии.