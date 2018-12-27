71-летний француз отправился в бочке через Атлантический океан
Пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений, решил 71-летний француз Жан-Жак Савин.
"Бочка" - укрепленная герметичная капсула, построенная из фанеры и покрытая смолой. В ней есть койка, умывальник, плита, место для хранения припасов и инвентаря.
Жан-Жак Савин отплыл с Иерро, самого маленького из островов Канарского архипелага, и рассчитывает достичь Антильских островов всего за три месяца.
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По пути следования он будет разбрасывать специальные маркеры, наблюдение за которыми позволит ученым больше узнать об океанических течениях.
"Погода прекрасная, высота волн достигает 1 метра, и я двигаюсь со скоростью 2-3 км/ч", - сообщил француз агентству Франс пресс по телефону.
"На данный момент капсула ведет себя очень хорошо, и, если верить прогнозу, попутный ветер не изменится до воскресенья".
Жан-Жак Савин - бывший десантник, в прошлом работал лесником и пилотом. По его расчётам, он сможет преодолеть 4500 км до Карибов на своем судне благодаря одним лишь океанским течениям.
"Может быть, меня вынесет к Барбадосу, хотя мне бы очень хотелось, чтобы это был французский остров - Мартиника или Гваделупа, например", - пошутил он.
"Так было бы меньше возни с документами, и вернуть бочку во Францию будет намного проще", - добавил Жан-Жак.
В бочке длиной 3 метра и шириной 2,1 метра шесть квадратных метров жилого пространства. В пол врезан иллюминатор, через который Савин может наблюдать за подводным миром.
Среди его припасов - упаковка фуа-гра и бутылка белого вина Сотерн на Новый год. Еще одна бутылка - красного, чтобы отпраздновать свой 72-й день рождения, который Жан-Жак Савин отмечает 14 января.