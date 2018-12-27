Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии угрожает новыми цунами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Опасность повторного извержения сохраяется

После серии извержений вулкана Анак-Кракатау уровень сейсмической опасности был повышен до второго по значению.

Все авиарейсы перенаправляются в обход района извержения, в море установлена зона отчуждения.

Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям (BNPB) повысило уровень опасности со второго до третьего, в связи с ростом активности вулкана. В прошлую субботу извержение вулкана вызвало сильнейшее цунами, жертвами которого стали сотни человек.

"Активность вулкана Анак-Кракатау продолжает расти" - говорится в пресс-релизе BNPB. - Опасная зона расширена с 2 до 5 км. Местным жителям и туристам запрещается любая деятельность в пределах этой зоны".

Что происходит с авиарейсами?

Индонезийское агентство по контролю воздушного сообщения AirNav сообщило, что ряд маршрутов закрыт из-за выброса вулканического пепла над Анак-Кракатау, что соответствует "красному" уровню опасности.

Менеджер AirNav сообщил Би-би-си, что около 20-25 рейсов, включая австралийские, сингапурские и ближневосточные, были отменены или перенаправлены.

По его словам, неудобства для пассажиров постарались свести к минимуму, хотя некоторым из них пришлось провести в поездке больше времени, чем планировалось, а авиакомпаниям потребовалось больше топлива для того, чтобы отправить самолеты по обходным маршрутам.

Что происходит с вулканом?

Власти сообщают о все возрастающей активности вулкана, которая выражается в извержении стромболианского типа - связанного с выбросом более вязкой лавы, которая способна образовывать сравнительно короткие и более мощные лавовые потоки.

BNPB установило пятикилометровую зону отчуждения вокруг вулкана, который возвышается над морем в Зондском проливе, между Суматрой и Явой. Считается, что внутри этой зоны в настоящий момент никого нет, но жителям на обеих берегах пролива рекомендовано держаться подальше от пляжей из-за опасности цунами.

Сильным ветром пепел, извергающийся из жерла вулкана, относит на заселенные районы, но власти настаивают на том, что сам по себе он не представляет опасности, рекомендуя, однако, пользоваться защитными очками и повязками.

Вулкан то просыпается, то затихает с июля, но особенно активен с прошлой недели. BNPB добавляет, что возможно образование нового кратера под поверхностью моря и что извержение продолжается: его звуки раздаются несколько раз в минуту.

Что с цунами?

В субботу огромные волны обрушились на прибрежные города на островах Суматра и Ява, в результате чего погибло не менее 430 человек, и более 150 пропали без вести. Были разрушены сотни зданий, потоки воды уносили машины и вырывали с корнем деревья на популярных среди туристов курортах.

По меньшей мере 16 тыс. человек были эвакуированы, но спасатели все еще испытывают затруднения при попытках добраться до отдаленных районов, пострадавших от цунами. Тысячи человек живут во временных убежищах, размещенных в мечетях, где многим приходится спать на полу.

Чрезвычайное положение будет действовать до 4 января.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи людей были вынуждены покинуть свое жилье и отправиться во временные убежища

По словам некоторых эвакуированных жителей, они испытывают недостаток питьевой воды, чистой одежды и одеял.

В город Сумур, оказавшийся отрезанным в результате цунами, помощь только начала поступать. Здесь добровольцам пришлось строить временные мосты из бетонных блоков, чтобы добраться до этого района, говорится в сообщениях.

Считается, что вулканическая активность Анак-Кракатау привела к подводным оползням, которые в свою очередь стали причиной образования волны-убийцы.

Подверженность Индонезии цунами, предопределена ее расположением в районе Тихоокеанского огненного пояса - зоны частых землетрясений и извержений вулканов. Здесь сосредоточены 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле, они тянутся, практически, по всему периметру Тихоокеанского региона.

В сентябре более 2000 человек погибли, когда мощное землетрясение произошло недалеко от центрального индонезийского острова Сулавеси, вызвав цунами, разрушившее прибрежный город Палу.