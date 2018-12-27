ЦБ отобрал лицензии у пяти российских форекс-дилеров. Всего их было девять

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Банк России аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров: "Альпари форекс", "Телетрейд групп", "Форекс клуб", "Фикс трейд" и "Трастфорекс". Это крупнейшие игроки на рынке. Теперь в стране осталось всего четыре лицензированных дилера.

Основанием для отзыва лицензий послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства о ценных бумагах", говорится в сообщении ЦБ России.

Компании должны прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.

В "Альпари Форексе" и "Форекс Клубе" агентству РИА Новости сообщили, что пока не получали уведомлений ЦБ об отзыве лицензии и надеются на конструктивное урегулирование ситуации.

Форекс - это международный внебиржевой рынок, на котором производится обмен валют. Торговля осуществляется валютными парами, в которых одна валюта выступает как товар, а другая - как средство его оплаты.

Центробанк только в мае 2017 года утвердил базовые стандарты работы форекс-дилеров и после этого начал выдавать лицензии.

"Ведомости" называют "Альпари форекс", "Телетрейд групп", "Форекс клуб", "Фикс трейд" и "Трастфорекс" крупнейшими форекс-дилерами.

Теперь, судя по информации на сайте ЦБ, работать в России в качестве форекс-дилеров могут только четыре игрока: "Финам форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ-форекс" и "Альфа-форекс". "Альфа-форекс" получила лицензию меньше недели назад.

По закону компании, работающие на рынке форекс, должны проходить процедуру лицензирования в Центробанке.

В соответствии с требованиями ЦБ деятельность форекс-дилера является исключительной - он не имеет права совмещать ее с иной деятельностью, в том числе на рынке ценных бумаг. Банкам, которые до этого предоставляли такие услуги, пришлось создавать дочерние компании.

Кроме того, форекс-дилеры также обязаны вступать в саморегулируемую организацию.

"Ведомости" отмечали, что форекс-компании, находящиеся в российской юрисдикции, не смогут конкурировать с зарубежными из-за серьезных ограничений.