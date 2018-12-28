Пресса Британии: россияне разочаровываются в Путине

В обзоре британской прессы:

Популярность Путина падает?

Times пишет, что россияне устают от своего лидера и его внешнеполитических авантюр. Скоро будет 20-я годовщина пребывания Владимира Путина у власти, отмечает газета, и замечает, что лояльно настроенный к нему спикер российского парламента дал понять, что конституцию страны можно было бы изменить, явно намекая, считает Times, что Путин мог бы остаться и дальше в Кремле.

И почему бы и нет - вопрошает газета.

Но своей политикой от Ближнего Востока до Украины и далее Путин лишь отвлекает внимание общественности от глубокого социального кризиса, который станет для него основной проблемой в 2019 году, так как он подрывает его авторитет.

Путину придется провести структурные изменения, реформировать налоговую политику, а также заняться политическими реформами.

Это означает, что ему будет необходимо возобновить дружественные отношения с Европой, что, в свою очередь, значит, что ему придется заключить мир с Украиной.

Да, военные корабли Путина в этом году захватывали суда ВМС Украины. Его агенты отравляли британских граждан ради того, чтобы продемонстрировать, что рука Москвы достигает и западные демократии.

Он поддерживает кровавый режим Башара Асада в Сирии, чтобы показать, что, в отличие от Америки, Россия не собирается уходить с Ближнего Востока. Он послал два стратегических бомбардировщика в Венесуэлу, чтобы продемонстрировать, что контролирует режим безответственного Мадуро.

Карьера Владимира Путина зиждется на восстановлении национальной гордости при помощи таких авантюр за рубежом.

Но внутри страны рост экономики оставляет желать лучшего. Почти пять лет режима западных санкций дают о себе знать.

Теперь уже невозможно скрывать результаты отсутствия финансовых реформ. Кроме добычи нефти, газа и металлов, ничто не ставит Россию в ряд серьезных глобальных экономических держав.

Попытки реформы пенсионной системы уже вызывают широкое недовольство. Высокий уровень поддержки, которым до недавнего времени пользовался Владимир Путин, был основан на благодарности населения за то, что он вернул в страну стабильность.

Но это благодарность исчезает. Около 55% россиян считают его виновным в том, что стоимость жизни повышается. 30% говорят, что готовы выйти на демонстрации протеста.

Может быть наивно, пишет газета, надеяться, что режим Путина вернет Россию к ее европейским корням. Но если Россия надеется модернизировать свою экономику, ей придется вновь открыть двери для западных идей и западных инвестиций.

Ответ Кремля на западные санкции заключался, в основном, в попытках расколоть западный альянс. Но в долгосрочной перспективе подобные действия наносят урон, а не приносят пользу интересам России, а также и популярности Владимира Путина в своей собственной стране.

Судя по всему, эта долгосрочная перспектива уже наступает, пишет Times.

"Брексит" нужен Путину и Трампу

Guardian публикует статью своего обозревателя Натали Нугайред, в которой та пишет, что "брексит" играет на руку Путину и Трампу.

По ее словам, на наших глазах возникла ось "Трамп-Путин-брексит". Дата "брексита" приближается, и ситуация выглядит тревожной.

Но все может измениться, если сам "брексит" будет отменен, пишет обозреватель Guardian.

Благодаря расследованию американского спецпрокурора Роберта Мюллера, нам сейчас известно гораздо больше о подспудных связях между членами оси. Но многое просто на виду.

И Трамп, и Путин ясно заявили, что хотят, чтобы "брексит" произошел. Американский президент сказал публично, что хотел бы, чтобы Великобритания вышла из состава Евросоюза без какой либо договоренности. На прошлой неделе российский президент сказал, что британский премьер-министр Тереза Мэй должна исполнить волю народа.

Причины поддержки "брексита" этих двух президентов, может быть, и разнятся, но цель у них одна - раскол в рядах европейских стран.

Трампа интересует международная изоляция Великобритании и резкое ослабление ЕС, который больше не сможет навязывать свои стандарты иностранным компаниям в том, что касается торговли.

Путин хочет закрепить свою сферу влияния в Европе, в отместку за проигрыш России в холодной войне.

Трампа, Путина и сторонников "брексита" объединяют несколько идей: национализм, ксенофобия, идея, что "христианской цивилизации" угрожает ислам, и навязчивая идея о необходимости полной суверенности.

Ось "Трамп-Путин-брексит" опасна. Европейский проект не состоялся бы, если бы после Второй мировой войны США не проявляли особого интереса к тому, что происходит в Европе.

Гарантии безопасности, представленные при помощи НАТО, сыграли ключевую роль, и у стран Европы до сих пор нет ничего, что могло бы заменить эти гарантии. Путин это хорошо понимает.

Его режим уже оккупировал и аннексировал территории соседних стран. Он же распространяет дезинформацию и укрепляет связи европейскими популистами - как левого, так и правого толка.

Он оппортунист и пытается понять, как он может подзаработать на безрассудстве Трампа и ослабевающем интересе США к событиям в Европе.

Но, отмечает автор статьи, судя по опросам общественного мнения, все больше британцы не хотят "брексита". Если "брексита" не произойдет, это будет тяжелейшим ударом как для Трампа, так и для Путина.

Если судить ЕС по тому, кто его враги - автократы и те, кто надеются стать автократами - то, несомненно, отмена "брексита" значит гораздо больше, чем просто гарантия доступа к европейскому рынку.

Трамп и Путин поставили серьезные ставки на "брексит", так как он отвечает их мировоззрению. Пришло время огорчить их обоих, пишет Натали Нугайред в Guardian.

Возмущение клоунов

Times пишет, что клоуны возмущены, что политиков все чаще сравнивают с представителями их профессии.

Да, пишет газета, переговоры по "брекситу", например, выглядят хаотическими и иногда даже просто фарсом, но при чем тут клоуны?

Дэвид Конйот, один из ведущих британских клоунов, получивший за свою карьеру множество наград и призов, говорит, что он и его цирковые коллеги возмущены.

По его словам, настоящие циркачи и клоуны должны быть невероятно организованы и подготовлены. Он также считает, что клоуны могли бы завершить переговоры по "брекситу" года два назад.

71-летний Конйот, еще недавно бывший председателем ассоциации независимых циркачей, жалуется, что вот уже около 20 лет пресса стала использовать слово "цирк", когда журналисты говорят о полном хаосе в политике.

В цирке, по его словам, хаос невозможен. Цирк на 100% зависит от сотрудничества и совместной работы. Каждый знает свое дело и делает его.

Семья Дэвида Конйота работате в цирке уже более 300 лет, отмечает Times.

Новоиспеченный интернет

Газета Iпишет, что согласно недавно обнародованным архивным документам британского правительства, в 1994 году Даунинг-стрит с большим интересом обсуждал новоизобретенный способ коммуникаций под названием интернет.

Канцелярия тогдашнего премьер-министра Джона Мейджора заметила существование киберпространства после того, как в Белом доме оказался Билл Клинтон, громогласно провозгласивший, что он подключает свою резиденцию к этому новому и мало кому известному коммуникационному каналу.

В меморандуме исследовательского отдела Даунинг-стрит говорится, что было бы полезно, если канцелярия премьер-министра шла ногой в ногу со временем, и не отставала от Белого дома.

В том же документе говорится, что пользователи интернета представляют растущую группу населения, которая задает тон остальному обществу.

Там же написано, что тогдашний лидер оппозиции и будущий премьер-министр Тони Блэр,наверняка продемонстрирует свое знание современного общества и "подпишется", как было сказано, на интернет.

Тут есть два смешных момента, продолжает газета. На посту премьер-министра Тони Блэр возненавидел современные технологии, и несмотря на то что его правительство продвигало распространение интернета в Великобритании, сам он писал все свои записки от руки, на бумаге, и завел электронную почту лишь в 2006 году.

Второй момент: автор докладной записки Дэмиан Грин, ставший впоследствии депутатом парламента, а затем и членом кабинета министров, был вынужден уйти в отставку в 2017 году из-за того, что он отрицал, что заходил на порнографические сайты с компьютеров парламента, а затем лгал об этом, пишет I.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com