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ФСБ сообщила о завершении строительства высокотехнологичного заграждения на границе Украины и аннексированного Россией Крыма. Забор, возведенный на Перекопском перешейке, оборудован высокоточной техникой и колючей проволокой.

Как сообщили в крымском пограничном управлении ФСБ, система заграждений протяженностью более 60 километров оснащена несколькими сотнями сигнализационных датчиков и состоит из двух комплексов. Основу первого из них составляют вибрационные датчики, а второго - радиолучевые.

Въезд в Крым через Перекопский перешеек из Херсонской области - единственно законный с точки зрения украинского законодательства.

"Использование этих комплексов на крымском участке границы необходимо из-за ряда угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации контрабанды оружия, боеприпасов, товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, наркотиков, психотропных веществ, нарушения госграницы и ее режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями", - цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

На фотографиях, опубликованных агентством РИА Новости, видно, что на заграждении размещена колючая проволока.

Вал Яценюка и крымская стена

В 2016 году украинские военные также возвели оборонительные сооружения на границе Крыма и Херсонской области. Кроме того, заграждение было построено в Харьковской и Черниговской областях, граничащих с Россией. Первоначально этот проект назывался "Стена", затем тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал ему имя "Европейский вал".

В конце ноября из-за конфликта в Керченском проливе Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд в страну россиян. 26 декабря действие военного положения было завершено, при этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что "российская угроза никуда не делась".

Как заявили в ФСБ, планирование и разработка документации по строительству заграждения в Крыму начались в 2015 году. ТАСС со ссылкой на данные госзакупок сообщает, что на возведение заграждения планировали потратить более 200 млн рублей.

Крымская "стена" возведена для защиты от "сумасшедших выходок нынешней украинской власти" и "неадекватных радикалов", заявил РИА Новости первый вице-спикер парламента аннексированного Крыма Ефим Фикс.

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Киев и подавляющее большинство стран-членов ООН считают его украинской территорией.