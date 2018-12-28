Анджелину Джоли - в президенты? Актриса думает об уходе в политику

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Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику. В интервью программе Today на радио Би-би-си она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична.

Джоли - спецпосланница ООН по делам беженцев. В пятницу она была приглашенным редактором программы Today.

В большом интервью с ведущим Джастином Уэббом она обсудила политику США, социальные сети, сексуальное насилие и мировой миграционный кризис.

Отвечая на вопрос, может ли она однажды пойти в президенты США, актриса сказала: "Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются".

Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей. Однако после этого Джоли добавила, что пока предпочла бы не углубляться в эту тему.

Когда ведущий предположил, что актриса могла бы оказаться в списке демократов, участвующих во внутрипартийных выборах кандидата в президенты, она ответила "спасибо", не став этого отрицать.

Джоли - один из приглашенных редакторов программы Today наряду со сценаристом Дэвидом Димблби и предпринимательницей Мартой Лейн Фокс. Они будут работать над передачами, выходящими с 22 декабря по 1 января.

В пятницу актриса обсудила с Уэббом трудности, с которыми сталкивается, пытаясь отследить деятельность своих детей в социальных сетях. Джоли подчеркнула, что, как и большинство родителей, не может контролировать все, с чем дети сталкиваются в интернете.

"Подростки живут в определенных реалиях, и наше поколение не понимает даже половины тех технологий, которыми они пользуются, так что они могут легко обойти нас", - отметила она.