Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Процесс ухода американских военных из Сирии может оказаться более длительным, чем предполагалось раньше

Президент США Дональд Трамп объявил, что вывод американских войск из Сирии не будет быстрым. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что Трамп сделает паузу в процессе вывода военнослужащих США, чтобы оценить последствия.

"Мы медленно возвращаем наших солдат домой, к их семьям, одновременно сражаясь с остатками ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в России - Би-би-си)", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник.

Заявление Трампа прозвучало после того, как днем ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что Трамп решил замедлить вывод войск.

"После переговоров с президентом и [главой объединенного комитета начальников штабов] Джозефом Данфордом стало понятнее, куда мы движемся. Я думаю, что мы замедляем процесс [ухода из Сирии] в разумной степени", - сказал Грэм.

По его словам, пауза нужна, чтобы оценить последствия вывода американских военных из Сирии.

Грэм также отметил, что на решение Трампа повлияла его первая за время президентства поездка в зону боевых действий: 26 декабря он посетил американскую военную базу в Ираке.

Сенатор рассказал, что Трамп пообщался с командирами подразделений на месте и их слова о том, что ИГ еще не побеждена полностью, раскрыли президенту глаза.

Кто не согласился с Трампом

Объявляя о выводе американского контингента из Сирии 19 декабря, Трамп заявил, что они уходят все и уходят прямо сейчас. Американские официальные лица говорили, что на процесс вывода группировки в 2 тыс. военных Белый дом отвел 30 дней.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Пентагона сообщил, что покидает свой пост из-за несовпадения во взглядах с президентом

С решением Трампа завершить военную операцию в Сирии согласились не все даже в его собственной администрации.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 20 декабря написал Трампу письмо с просьбой об отставке. В нем он отметил, что президент вправе назначить министра обороны с более близкими взглядами - Мэттис посчитал решение уйти их Сирии сейчас ошибочным.

Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января 2019 года назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан.

Бретт Макгурк, дипломат, координировавший борьбу с группировкой "Исламское государство", также подал в отставку в знак несогласия с решением Трампа.

Трамп же в понедельник продолжил настаивать на правильности своего решения выводить войска. Он написал в "Твиттере", что на его эффективную тактику жалуются генералы, которые не справились со своей работой.

"Я просто делаю то, что и собирался сделать", - отметил он.

Что США делали в Сирии

Наземную операцию в Сирии американские войска начали осенью 2015 года еще во время президентства Барака Обамы. Изначально туда отправили небольшую группу спецназа - в качестве военных инструкторов для курдских вооруженных сил, которые воюют против ИГ. В последующие годы число американских военных в Сирии выросло.

Трамп неоднократно обещал завершить кампанию против ИГ в Сирии, но его заявления были противоречивыми. К примеру, в апреле он говорил, что не будет выводить военных из Сирии немедленно, хотя ранее обещал, что США очень скоро оттуда уйдут.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Значительная часть сирийской территории сейчас контролируется войсками президента Башара Асада

Российский лидер Владимир Путин поставил под сомнение слова Трампа о скором выводе американских военных из Сирии, напомнив, что уже 17 лет американцы обещают уйти из Афганистана. Однако 21 декабря сразу несколько авторитетных изданий со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Трамп распорядился сократить вдвое американский контингент в Афганистане. Официального подтверждения этой инфомрации не поступало.

Россия начала операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Политические цели Москвы и Вашингтона в Сирии диаметрально противоположны - Россия поддерживает режим Башара Асада, США финансируют курдское ополчение, которое ему противостоит, но джихадистская группировка "Исламское государство" стала общим врагом.

В декабре 2017 года начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны Сергей Шойгу докладывал о победе над "Исламским государством" президенту Владимиру Путину.

Тогда же Путин отдал приказ о выводе основной группировки российских войск из Сирии. Однако после этого боевые действия продолжились, в том числе с участием бойцов российских частных военных компаний. Россия также продолжает нести потери в Сирии.