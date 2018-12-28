Бизнесмен Михальченко получил 4 года за контрабанду "коллекции" элитного алкоголя

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Михальченко фигурировал и в уголовном деле о резиденции Путина в Ново-Огарево

Басманный суд Москвы приговорил генерального директора петербургской компании "Форум" Дмитрия Михальченко к четырем годам и семи месяцам колонии за контрабанду элитного алкоголя.

По данным прессы, Михальченко также является фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве дома приемов в резиденции президента Путина в Ново-Огарево. За время уголовных дел состояние бизнесмена сократилось с 13 млрд рублей до полутора миллиардов.

По версии следствия, Михальченко в 2014 году организовал преступную группу для контрабанды элитного алкоголя из Великобритании, Франции и Италии. Его сотрудник - глава службы безопасности фирмы Алексей Мищенко - посещал эти страны по заданию Михальченко и покупал там алкоголь, писал "Коммерсант".

В порту Гамбурга бутылки были упакованы в контейнеры. По документам это был не алкоголь, а китайский герметик.

В феврале 2016 года, когда контейнеры были ввезены в Россию, сотрудники ФСБ обнаружили в них почти три тысячи бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского.

Михальченко заявлял, что категорически не признает факт создания преступной группы. Но при этом он признавал, что "предпринимал определенные действия для сохранения коллекции, когда узнал, что вино задержано".

Обыски по этому делу проходили в том числе и у тогдашнего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.

Суд смягчил квалификацию действий Михальченко и признал его виновным в контрабанде алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура просила гораздо более строгого наказания для всех подсудимых, например, для Михальченко - десяти лет лишения свободы. Но суд смягчил квалификацию их действий и приговорил к сроку вдвое короче.

Алексей Мищенко, который, по версии следствия, был закупщиком алкоголя, получил пять лет колонии, еще один подсудимый, сомелье - три года условно.

Адвокат Михальченко заявил Интерфаксу, что его клиент не будет обжаловать приговор.

Порт под Петербургом и резиденция Путина: чем еще известен Михальченко

Став фигурантом уголовного дела, Михальченко лишился контроля над всеми крупнейшими активами, входившими в холдинговую компанию "Форум", писал "Деловой Петербург".

Михальченко занимал также пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом. По данным издания, все активы перешли ООО "Бронка Групп", а состояние Михальченко за время ареста сократилось с 13,6 млрд рублей до 1,6 млрд рублей.

Михальченко также фигурирует в другом уголовном деле. По версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество, ответственное за хищение 1,5 млрд рублей на строительстве дома приемов в резиденции президента России в Ново-Огарево в 2014-2015 годах.

СКР полагает, что в преступную группу также входили офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, бывший директор подведомственного ФСО предприятия "Атэкс" Андрей Каминов, гендиректор принадлежащей Михальченко компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков.

По данным следствия, в 2012 году ФСО заключила с "Атэксом" контракт на строительство в Ново-Огарёво дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений, включая систему кондиционирования помещений.

По договору, писал "Коммерсант", ФСО перечислила авансовый платеж в размере 2,6 млрд руб. Позже выяснилось, что часть выделенных на строительство денег была перечислена фирмам-однодневкам, обналичена и использована обвиняемыми "по собственному усмотрению".