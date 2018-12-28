МИД Британии: число дипломатов в Лондоне и Москве остается неизменным

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Посольство РФ в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что Россия и Британия договорились частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах.

Количество сотрудников было значительно сокращено после высылки дипломатов в марте из-за дела Скрипалей.

В заявлении Форин-офиса говорится: "Мы вели постоянный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы обмениваемся визами для дипломатов на регулярной основе, и мы не комментируем индивидуальные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было. Никаких изменений в нашей позиции по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями".

В марте Британия выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщало посольство России, всего Британию покинуло около 80 человек - это высланные дипломаты и члены их семей.

Россия в ответ также высылала 23 британских дипломата и закрыла все отделения Британского совета на российской территории.

В пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами.

В интервью телеканалу "Россия-24" Александр Яковенко заявил: "У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, - сказал он. - Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена".

По словам Яковенко, численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.