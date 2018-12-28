Трамп обещает закрыть границу с Мексикой, добиваясь финансирования стены

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В четверг несколько нелегальные мигранты из Гондураса попытались проникнуть в США через забор

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средства на строительство на ней стены, которая предотвратила бы поток нелегальных мигрантов в страну.

"Либо мы строим (заканчиваем) стену, либо мы закрываем границу", - написал президент США в "Твиттере".

В американском конгрессе уже почти неделю не могут прийти к согласию и утвердить финансирование ряда правительственных учреждений. Это привело к частичной остановке работы правительственных структур - так называемому шатдауну.

Демократы отказываются утвердить финансирование постройки стены на границе - Трамп обещал сделать это в ходе избирательной кампании, - а республиканцы без утверждения финансирования стены отказываются подписывать документ о выделении денег правительству.

Сотни тысяч федеральных служащих либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо продолжают работу, не зная, когда получат плату за нее.

В четверг провели заседания обе палаты конгресса - они продлились всего несколько минут, и продвижения к окончанию "шатдауна" не было. Следующие заседания палаты представителей и сената пройдут в понедельник.

Через несколько дней начнет работу новый состав палаты представителей. По итогам последних промежуточных выборов в нем будет 235 демократов и 199 республиканцев. Сейчас у республиканцев 240 кресел, а у демократов - 195.

По конституции США это должно произойти 3 января. Соотношение сил в палате представителей изменится, однако за республиканцами останется сенат.

Что сказал Трамп?

"Мы будем вынуждены полностью закрыть границу, если обструкционисты-демократы не дадут нам денег на завершение стены и не изменят смехотворные законы о миграции, которые висят ярмом на нашей страна", - написал президент в пятницу.

Для завершения постройки стены Трампу и его сторонникам требуется пять миллиардов долларов. Против утверждения финансирования выступают не только демократы, но и некоторые из членов партии Трампа.

Media playback is unsupported on your device Мигранты попытались взять штурмом границу Мексики и США

В октябре Трамп уже грозился закрыть границу с помощью военных. Он требовал, чтобы правительства стран Латинской Америки остановили так называемый караван мигрантов. В октябре сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться через границу США и Мексики и получили отпор со стороны мексиканских спецподразделений полиции в нейтральной зоне. Они использовали слезоточивый газ, чтобы заставить участников каравана отступить.

В пятницу Трамп заявил, что США ежегодно теряли в пользу Мексики до 75 миллиардов долларов из-за Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Другие его участники - Канада и Мексика. Трамп, вступив в должность президента, пообещал пересмотреть его, поскольку, по его мнению, в нынешнем виде соглашение невыгодно США. В ноябре соглашение было заменено другим.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump ....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2018 г.

"Я бы назвал закрытие южной границы прибыльной операцией", -заявил Трамп, пожаловавшись, что США теряют деньги из-за НАФТА и контрабандистов. О том, что соглашение НАФТА уже отменили, президент не упомянул.

Кроме того в пятницу Трамп пообещал прекратить всякую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за того, что их правительства, по словам Трампа, ничего не делают, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Действующий глава аппарата президента Ник Малвейни подтвердил, что администрация Трампа может закрыть южную границу Штатов.

Переговоры в конгрессе, по его словам полностью зашли в тупик.

Ситуация на границе

За последние недели на границе США с мексиканской стороны собрались несколько тысяч мигрантов из латиноамериканских стран. Они надеются попасть в США и запросить там убежища.

Мигранты вынуждены долго стоять в очереди на обработку их данных. Некоторые из них пытаются пересечь границу незаконно. На этой неделе произошло несколько попыток преодолеть пограничное заграждение.

В декабре двое детей мигрантов, пришедших пешком из Гватемалы, умерли в миграционных центрах. Критики президента Трампа заявили, что условия содержания в них не соответствуют нормам.

В пятницу секретарь департамента внутренней безопасности Кирстен Нильсен планирует сама ознакомиться с условиями содержания на границе. Гибель второго ребенка, восьмилетнего Фелипе Алонзо-Гомеса, она назвала трагедией.

Долгим ли будет "шатдаун"?

Частичное прекращение работы американского правительства, скорее всего, затянется до начала 2019 года.

Противники Трампа обвиняют его в том, что он политизирует вопрос миграции в политических интересах, и считают, что реформы законодательства были бы полезнее постройки стены.

Это будет уже третий случай "шатдауна" в 2018 году.

В результате "шатдауна" 9 из 15 федеральных министерств американского правительства частично сворачивают свою работу. Среди них - министерства транспорта, сельского хозяйства и внутренней безопасности.

Сотни тысяч государственных служащих вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

Программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, федеральная судебная система и управление воздушным транспортом, а также военные и пограничники не будут затронуты "шатдауном". Не пострадает и почтовая служба, поскольку она является независимым агентством.